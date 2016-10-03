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ارتفاع اسعار العملات الأجنبية أمام «الجنية المصرى»

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ارتفاع اسعار العملات الأجنبية أمام «الجنية المصرى» ارتفاع اسعار العملات الأجنبية أمام «الجنية المصرى»

أرشيفية

ارتفعت العملات الأجنبية، اليوم، الأثنين، أمام الجنية المصرى، وهذا نظرًا لكثرة الأضطربات التى شهدتها الاسواق خلال الأيام السابقة.

حيث بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي “8.83″ جنيه للشراء، و”8.88″ جنيه للبيع، فيما صعد اليورو الأوروبي أمام الجنيه إلى 9.91 جنيه للشراء، و9.98 جنيه للبيع.

كما بلغ الجنيه الإسترليني 11.39 جنيه للشراء، و11.49 جنيه للبيع، وسجل الفرنك السويسري 9.05 جنيه للشراء، و 9.15 جنيه للبيع.

وفيما يخص تحويل العملات أمام الجنيه، سجل تحويل الدولار 8.87 جنيه للشراء، و8.88 جنيه للبيع، وبلغ تحويل اليورو الأوروبي أمام الجنيه، 9.95 جنيه للشراء و 9.98 جنيه للبيع.

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