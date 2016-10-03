ظهور الحوت الأحدب للمرة الثانية خلال أسبوع بمرسي علم

رصد عدد من العاملين بالغوص جنوب البحر الأحمر بمرسي علم، تواجد وظهور لأكبر الثديات البحرية التي تعيش في مياه المحيط الهندي ودخلت لمياه البحر الأحمر، وذلك للحوت الأحدب، للمرة الثانية بعد رصده الأسبوع الماضي بمنطقة القصير، حيث فوجئ العشرات من السائحين، أثناء ممارستهم رياضة الغوص بأحد الكائنات البحرية العملاقة تتظهر بالقرب منهم وتتسبب في حدوث أمواج مرتفعة بالمنطقة، و عبر عدد من السائحين عن سعادتهم بمشاهدة هذا الحدث النادر لأكبر الثديات البحرية.

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> ومن جانبه أكد الدكتور أحمد غلاب، الباحث في علوم البحار بقطاع محميات البحر الأحمر، أن ظهور الحوت الأحدب يعد المرة الأولي بمياه الغردقة، ويشير إلي نجاح جهود وزارة البيئة في أحداث التوزان والتنمية المستدامة والحفاظ علي الكائنات البحرية المهددة بالانقراض.

وأضاف غلاب، أن الحوت الأحدب الذي تم رصده لضخامة حجمه، يصل طوله لأكثر من 11 مترًا، ووزنه يتراوح مابين 30 طن، ويعيش علي القشريات والهوام البحرية والأسماك الصغيرة، وكشف غلاب، أن الحوت الأحدب يعيش في المحيط الهندي، ويدخل لمياه البحر الأحمر من الجنوب للهجرة.

واضاف، أنه تعدد هذه هي المرة الرابعة بعد شرم الشيخ ودهب والقصير والغردقة عام 2011، التي يتم رصد الحوت الأحدب في مياه البحر الأحمر، ووتم إعداد فريق متابعة من باحثي محميات البحر الأحمر، لمتابعة تحركات الحوت الأحدب وأماكن تواجده خوفًا من تعرضه للصيد الجائر.

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> ويعد الحوت الأحدب من فصيلة الحيتان النادره فى العالم، و يتميز الحوت الأحدب بأن ليس لديه أسنان نهائيًا و لا يهاجم الأشخاص، و لكن يوجد شعيرات صغيرة جدًا فى فمة يستطيع التغذى منها، و أنه من الضرورى الحفاظ على الحوت الأحدب لأنه مصدر سياحى جديد، وقد كان عددًا كبيرًا من السائحين قد فؤجى بظهور الحوت الأحدب.