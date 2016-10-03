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الاتحاد البلجيكي لكرة القدم يفتح تحقيقًا في قضية مراهنات

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الاتحاد البلجيكي لكرة القدم يفتح تحقيقًا في قضية مراهنات الاتحاد البلجيكي لكرة القدم يفتح تحقيقًا في قضية مراهنات

أرشيفية

فتح الاتحاد البلجيكي لكرة القدم، تحقيقًا في مزاعم مراهنة عدد من اللاعبين المنافسين في دوري الدرجة الأولى على نتائج مباريات فرقهم.

وذكر الاتحاد في بيان اليوم الإثنين، أنه “فتح تحقيقه في 29 سبتمبر الماضي بعد يوم من طرد فريق فاسلاند بيفرن للحارس لورانت هنكينت بعدما راهن على نتيجة مباراة لعب فيها”، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وتناقلت وسائل إعلام بلجيكية أنباء عن تورط لاعبين آخرين دوري الأضواء البلجيكي في المراهنات.

وقال الاتحاد البلجيكي لكرة القدم في بيان مقتضب “فتحت تحقيقات لمعرفة ما إذا كان هناك لاعبون خالفوا المادة 1404 من قواعد الاتحاد”.

وتحظر هذه المادة على اللاعبين والمدربين والمسؤولين المراهنة على المباريات التي يشاركون فيها هم أو أنديتهم.

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