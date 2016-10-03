وزيرة الهجرة: حادث غرق مركب رشيد «هز جميع مؤسسات الدولة»

قالت الدكتورة نبيلة مكرم عبيد وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج إن حادث غرق مركب رشيد هز جميع مؤسسات الدولة.

ونظمت الوزيرة، زيارة لمحافظة الغربية، اليوم الاثنين، لإلقاء ندوة تثقيفية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، حضرها مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية اللواء حسام الدين خليفة، ولفيف من رجال الدين الإسلامي والمسيحي، وعدد من رجال الأعمال، ورؤساء مدن زفتى وسمنود والسنطة، وحشد جماهيري من مواطني القرى.

وقدمت «مكرم»، واجب العزاء لأسر الضحايا، وأكدت أن الحكومة مسؤولة مع الشعب ورجال الدين ومنظمات المجتمع المدني وبالتنسيق والتعاون بين الوزارة ومؤسسة مصر الخير في توعية الشباب لمخاطر الهجرة غير الشرعية، خاصة في القرى المشهورة بالهجرة غير الشرعية.

وأضافت الوزيرة، أن المهاجرين غير الشرعيين يعانون أشد المعاناة، خاصة الأطفال الموجودين في دور الإيواء، وأن الدولة لا تستطيع الوقوف بجانبهم بالخارج ورعاية حقوقهم.

في نهايته كلمتها، وجهت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج الشكر لمحافظ الغربية، لدوره المباشر في متابعة حادث غرق مركب رشيد والتنسيق مع الأهالي ورجال الأعمال.

أ ش أ