ضبط أمين مخازن ومحاسب بالمصرية لتجارة الجملة أثناء تقاضيهما رشوة من مورد أرز

أسقط رجال هيئة الرقابة الإدارية، فى حملة على فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة ببندر بنى سويف وبمعاونة أحد العاملين، أمين مخزن ومحاسب من فرع الشركة ومورد أرز للفرع بتهمة تقديم وتلقى رشوة مالية.

ضبط رجال الهيئة كلا من" أ.ش" محاسب و"م.ح" أمين مخازن بفرع الشركة، أثناء تقاضيهما رشوة 15 ألف جنيه من مورد الأرز "ح.ش" كدفعة أولى لكل عملية توريد نظير إخلال موظفى الفرع بواجبات وظيفتهما وتحرير قسائم استلام صورية للمورد لكمية 100 طن أرز مدعم دون توريدها فعليا لفرع الشركة بهدف الاستيلاء على فارق أسعار الدعم المقرر لتلك السلعة والذى يصل 1500 جنيه لصالح الشركة الموردة عن كل طن.

بعد تقنين الإجراءات، أثبتت التسجيلات الصوتية واللقاءات المصورة صحة الواقعة وتم القبض على المتهمين الثلاثة، وبإحالتهم للنيابة العامة ببنى سويف قررت حبس موظفى الفرع 15 يوما والمورد 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيق.