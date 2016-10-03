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حبس عاطل 4 أيام بعد أن قتل صديقه لسرقة الموتوسيكل منه فى أوسيم

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حبس عاطل 4 أيام بعد أن قتل صديقه لسرقة الموتوسيكل منه فى أوسيم حبس عاطل 4 أيام بعد أن قتل صديقه لسرقة الموتوسيكل منه فى أوسيم

>كتب سليم على

قررت نيابة شمال الجيزة برئاسة بدر مروان ، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل بقتل صديقه وسرقة الموتوسيكل الخاص به بمنطقة أوسيم . 

كشفت التحقيقات التى أجراها مصطفى عبد العزيز وكيل النيابة أنه تم العثور على جثة لشخص فى العقد الخامس من العمر يرتدي جلباب ولا يحمل أوراق شخصية تكشف عن هويته كما تبين أنه مصاب بـ13 طعنة في الرقبة والصدر والبطن. 

واضافت التحقيقات، انه تم تشكيل فريق بحث جنائى للوصول لمرتكبى الواقعة و تبين أن هناك بلاغ تم تحريره من ربة منزل تؤكد غياب شقيقها المجني عليه ، وبتكثيف الجهود وفحص علاقته بالآخرين  تم تحديد مرتكب الواقعة وهو صديق المجنى عليه ، وتمكن وليد عمرو ، و ياسر عبد العال معاونا مباحث القسم من القبض على المتهم بعدما ثبت ارتكابه الواقعة .

 

 

 


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مصر 365

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