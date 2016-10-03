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"تموين سوهاج" تحرر 35 محضرا ضد محطات البنزين والمخابز

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"تموين سوهاج" تحرر 35 محضرا ضد محطات البنزين والمخابز "تموين سوهاج" تحرر 35 محضرا ضد محطات البنزين والمخابز

>سوهاج – عمرو خلف

قال المحاسب السيد حافظ الباجى وكيل وزاة بسوهاج، إن الأجهزة الرقابية بالمديرية حررت 35 محضرًا ضد أصحاب المخابز ومحطات البنزين، منها عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية، وبيع بأزيد من السعر،  وتم إحالة المحاضر إلى النيابة المختصة للتحقيق.

وأضاف وكيل وزارة التموين فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه شدد على مديرى الادارات التموينية بالمحافظة بمراقبة الأسواق والمنشآت التوينية لضبط الأسعار، مشيرا إلى أنه قرر صرف مكافأة قدرها ألف جنيه لمدير إدارة المراغة رجب عبد الشكور بسبب كفاءته فى العمل وتميزه.


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مصر 365

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