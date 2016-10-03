اليوم السادس من عروض باريس: أزياء مستوحاة من حقبات مختلفة

كان اليوم السادس من عروض باريس للأزياء الجاهزة غنياً على كل المستويات. افتتحت عروض يوم أمس بعرض الدار الفرنسية "سلين" Céline الذي كان غنياً بالكثير من التفاصيل ومتنوّعاً إلى أقصى الحدود. ركزت فيه المصمّمة الإنجليزية فويبي فيلوPhoebi Philo على التايورات النسائية، حيث طعمتها بلمسة رجالية والعكس صحيح، فرأينا سترات رجالية صاحبتها سراويل نصف قصيرة تتدلى من أسفلها قطعة دانتيلا أو قماش شفاف. كما حملت المجموعة فساتين صيفية ذات لمسة فنيّة، طعمتها برسومات تحاكي اللوحات الزيتية، زُيّنت بها صدور الفساتين، استوحتها من فن "الأنتوروميتري"Anthropométrie وهو أسلوب فني ابتكره الرسام الفرنسي ايف كلاينYves Klein .

بدوره، قدّم المصمّم الإيطالي بيارباولو بيكيولي Pierpaolo Piccioliأول عرض بمفرده تحت راية دار "فالنتينو" بعد مغارة المصمّمة ماريا غرازيا شيوري Maria Grazia Chiuriبعد أن عملا معاً مدة ثمانية سنوات. بقي بيكيولي وفياً لهوية الدار، حيث قدّم فساتين سهرة في غاية الأناقة غلب عليها اللونين الزهري والأحمر طعمت بالتطريزات الناعمة.

من جهته، استوحى المصمّم ريكاردو تيسكي Ricardo Tisci مصمم دار "جيفنشي" Givenchy من حقبة السبعينيات، خاصة السراويل العريضة من الأسفل والسترات القريبة من الجسم. ضمت المجموعة فساتين طويلة صاحبتها جوارب وأحذية "اسكاربان" ذات أربطة وفساتين قصيرة من الحرير، غنية بالرسومات، استوحتها من التضاريس الصخرية غلبت عليها الألوان الدافئة مثل اللون البرتقالي والأصفر.

في ثاني تجربة له تحت راية "بالاسياغا" Balenciaga قدّم المصمّم الجيورجي "دامنا فاساليا"Demna Gvasalia مجموعة من الأزياء الجاهزة تحاكي الأزياء الراقية في أناقتها وغناها بالتفاصيل مثل التطريزات الغنية على شكل أزهار كبيرة الحجم، كما أعاد مراجعة الأزياء الرجالية مثل "الترانش" Trenchذي الأكتاف العريضة.