غوين ستيفاني في الـ 47.. هل تفصح إطلالاتها عن عمرها؟

تحتفل المغنية المعروفة غوين ستيفاني اليوم الثالث من أكتوبر بعيد ميلادها الـ 47، ولم نكن لنتوقَّع بأن هذا هو عمرها الحقيقي أبداً، إذ يعطيها مظهرها الخارجي إطلالة شابة لا تتعدى الثلاثينيات من العمر فهل لاختياراتها دور في ذلك؟

تعتمد النجمة غوين ستيفاني إطلالات نجوم الروك الجريئة دائماً، كما أنها تتمتع بجسم رشيق يساعدها على الانسجام مع هذه الاختيارات، فبعد أن أخذنا جولة متفحِّصة على إطلالاتها خلال السنتين الماضيتين لم نجد أي إطلالة يمكن أن نطلق عليها وصف العادي أو التقليدي، ولعل هذا الأسلوب الشبابي الجريء هو ما يخفي عمرها الحقيقي.

في الإطلالات اليومية تختار غوين ستيفاني الجينزات ذات التصاميم الفريدة والمختلفة، فشاهدناها ترتدي جينزاً قصيراً بتفاصيل بنِّية على الأطراف، وأحياناً ببقعة بيضاء على مقدمته، أو بسحَّابات سوداء متعددة تعطي طابعاً عصرياً، كما تحرص غوين على تجنب التنسيقات البسيطة، فنجدها تختار مزيجاً مختلفاً من الألوان والطبعات في كل ظهور لها.

أما في السهرات، وعلى السجادة الحمراء، فتحرص النجمة الجريئة على اختيار التصاميم التي تمثل ذوقها وشخصيتها، وتحرص على أن تضفي عليها لمساتها الخاصة بتسريحة أنيقة ومكياج جذاب.

جمعنا لك باقة من إطلالات غوين ستيفاني التي ساعدتها في المحافظة على شبابها الدائم، فشاهديها وأخبرينا برأيك.