فساتين سهرة من مجموعات نيويورك مباشرة لك!

شاهدنا الكثير من التصميمات الرائعة ضمن عروضات أسبوع الموضة في نيويورك للألبسة الجاهزة لموسم ربيع وصيف 2017. ومن ضمن هذه التصميمات كانت فساتين السهرة الفاخرة التي تنوّعت من ناحية ألوانها وقصّاتها أيضاً. واليوم، قمنا بجمع أجمل هذه الفساتين لك مباشرة من منصّات العروض.

ملابس تزيّنها الشعارات.. هل تجرؤين؟

فساتين سهرة ناعمة ذات قصات مرهفة

بعض التصميمات التي شاهدناها لفساتين السهرة كانت غاية في النعومة، وقد صنعت من أقمشة مرهفة مثل التول، والشيفون، والحرير. وتنوّعت ألوانها الزاهية بين الزهري، والبنفسجي، والبيج، والأزرق.

أجمل التصميمات شاهدناها لدى كلّ من "ريم عكرا" Reem Acra، و"زاك بوزن" Zac Posen، و"براندون ماكسويل" Brandon Maxwell، و"جيسون وو" Jason Wu .

فساتين سهرة جذابة ومفعمة بالأنوثة

ضمّت المجموعات أيضاً تشكيلة من الفساتين الجذابة ذات القصات الأنثوية والجريئة بعض الشيء، في الوقت الذي تنوّعت ألوانها بين الأحمر، والأسود، والذهبي، وكذلك الأقمشة المعرّقة المشكوكة بالترتر. وقد شاهدنا أجمل هذه التصميمات لدى كلّ من "نعيم خان" Naeem Khan، و"أوسكار دي لا رينتا" Oscar de la Renta، و"كارولينا هيريرا" Carolina Herrera وغيرهم.

ضمن هذه المجموعات، شاهدنا الكثير من التصميمات المُبهرة والمتنوعة؛ ومنها، بإمكانك أن تختاري تصميم فستان السهرة الذي ستتألقين به في مناسباتك الخاصّة المقبلة.