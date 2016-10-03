جاجير لوكولتر Jaeger- LeCoultre تحتفل بساعتها الجديدة

لأكثر من عقد من الزمن، أثبتت "جيجر- لوكولتر" Jaeger LeCoultre التزامها التشجيعي للنهوض بكل جوانب فن صناعة السينما. تشعر الدار بأنها في موقعٍ فريد للاستمرار بعملها جنباً إلى جنب مع الفنانين الذين يقومون بصناعة الأفلام والسينما: لدى كليهما الشغف ذاته لالتقاط اللحظات العابرة الخاطفة.

أجمل المجوهرات من مهرجان البندقية السينمائي

ولهذا فقد استضافت "جيجر- لوكولتر" Jaeger LeCoultre حفل عشاء للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والثمانين لساعة "ريفيرسو " Reverso في مبنى ترسانة البندقية، وقد كان في استقبال الضيوف الذين بلغ عددهم 200 ضيف، "دانييل ريدو" الرئيس التنفيذي لـ "جيجر- لوكولتر" Jaeger LeCoultre، ومن ضمن الضيوف كان أصدقاء الدار: "كارمن شابلن"، "جاو وي"، "كريستينا كابوتوندي"وغيرهم، وأعضاء لجنة التحكيم "كيارا ماستروياني"، "جيما أرتيرون"، "نيللي كريم"، "بيلار لوبيز دي آيالا" بالإضافة إلى عرّابة مهرجان السينما "سونيا بيرغاماسكو"، و"كريستيان لوبوتان"Christian Louboutin كضيف شرف.

في إشارة إلى ساعة "ريفيرسو" Reverso الرمزية التي ابتُكرَت عام 1931، فقد استوحي الإعداد لهذه المناسبة من أسلوب الفن الزخرفي آرت-ديكو، وأجواء ملهى، أما الأداء فقد كان للتذكير بالأجواء الاحتفالية لهذه الفترة، وقام صديق الماركة الفنان خورخي فيلادومز بعزف بعضِ من موسيقى البيانو مما نشر بهجةً كبيرةً بين الضيوف.

وفي هذه الأجواء الممتعة لهذا الموقع الفخم، اكتشف الضيوف مجموعة ساعات "ريفيرسو": وان، كلاسيك وموديلات تريبيوت، بالإضافة إلى ابتكارات ريفيرسو من كريستيان لوبوتان، وهي جزءٌ من آتولييه ريفيرسو التي تم إطلاقها هذه السنة. وخلال الأمسية كشفت "جيجر- لوكولتر" Jaeger LeCoultreر أيضاً عن الأسوِرة الحصرية بأسلوب الأزياء الراقية والتي ابتكرها "كريستيان لوبوتان" Christian Louboutin لتُزيِّن ساعة ريفيرسو وان من المجوهرات الراقية.