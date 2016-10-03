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بالصور.. «محافظ قنا» يعقد اللقاء الإسبوعى المفتوح لبحث شكاوى وطلبات المواطنين‎

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بالصور.. «محافظ قنا» يعقد اللقاء الإسبوعى المفتوح لبحث شكاوى وطلبات المواطنين‎ بالصور.. «محافظ قنا» يعقد اللقاء الإسبوعى المفتوح لبحث شكاوى وطلبات المواطنين‎

محافظ قنا عبد الحميد الهجان خلال اللقاء الأسبوعي المفتوح لبحث مطالب وشكاوى المواطنين

عقد السيد عبد الحميد الهجان، محافظ قنا اللقاء الأسبوعي المفتوح لبحث مطالب وشكاوى المواطنين للتعرف على مشاكلهم، وذلك  بحضور جميع القيادات التنفيذية ورؤساء مجالس المدن بالمحافظة.

وشهد اللقاء عرض ما يزيد عن 360 طلب ما بين شكاوى وطلبات تعيين والحصول علي مسكن واستخراج تراخيص أراضى و ندب وتجديد انتدابات وتوصيل مرافق «كهرباء، صرف صحي، مياه»، والعلاج على نفقه الدولة ومساعدات عاجله.

وأكد خلال اللقاء أن كل الطلبات المقدمة بخصوص الحصول على مسكن والعلاج على نفقة الدولة سوف تخضع إلى الفحص لبيان المستحقين ممن تنطبق عليهم الشروط، وعن باقي الطلبات جاءت معظمها بتأشيرات صريحة للمديريات والهيئات لعمل اللازم بما لا يخالف اللوائح والقوانين.

وأعطى «الهجان»، تعليماته إلى القيادات التنفيذية بسرعة الفحص والعرض في الشكاوى المقدمة في اللقاء والإفادة الفعلية بخصوص شكاوى وطلبات المواطنين، مشددًا على ضرورة التيسير على المواطنين وإزالة أسباب شكاواهم والاستجابة للطلبات القانونية المقدمة منهم.

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