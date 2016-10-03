محافظ الأقصر يرحب بعودة الرحلات القادمة من لندن بعد توقف عام

رحب محمد بدر محافظ الأقصر والعاملين بالقطاع السياحى بعودة رحلات شركة مصر للطيران بين الأقصر و لندن بعد نجاح جهود وزارة الطيران في إعادة تشغيل خط مصر للطيران الأقصر – لندن والذى توقف لمدة عام ليبدأ برحلة واحدة في الأسبوع.

وأشاد محافظ الأقصر في بيان له اليوم الإثنين بالجهود التي تبذلها وزارة الطيران لإعادة تشغيل خطوط الطيران المختلفة بين الأقصر وعدد من المقاصد السياحية الهامة حيث أشار إلى تأكيد وزير الطيران المدنى شريف فتحى خلال محادثة تليفونية معه أنه في حالة زيادة الطلب من السوق الانجليزى للأقصر سيتم زيادة عدد الرحلات من رحلة واحدة أسبوعيًا إلى رحلتين أو ثلاثة في الأسبوع.

كما أعلن عن وجود جهود حثيثة يتم بذلها بوزارة الطيران لإعادة تشغيل خط باريس – الأقصر وسيتم الإعلان عن تفاصيلها قريبًا.

كما أشار محافظ الأقصر إلى تقدمه بالشكر لوزير الطيران لما يتم بذله من جهود من الوزارة لإعادة تشغيل الخطوط التي توقفت من الأقصر وعدد من المقاصد السياحية الهامة للأقصر حيث تعكف وزارة الطيرن حاليًا على عمل دراسات الجدوى الخاصة بإعادة تشغيل الخطوط مرة أخرى وخاصة السوق الاوربى الذى يعد من أهم المقاصد السياحية للأقصر.