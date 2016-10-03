«السيسي» يوجه بالتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة بالعاصمة الإدارية الجديدة

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي على ضرورة تصميم كافة المنشآت الحكومية في العاصمة الإدارية الجديدة على نحو يجعلها مباني ذكية وصديقة للبيئة، من خلال التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين، بالدكتور مصطفي مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئاسة الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالإضافة إلى أيمن إسماعيل رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، واللواء محمد عبد اللطيف العضو المنتدب بمجلس إدارة الشركة، والمهندس محمد يحيي زكي المدير التنفيذي لشركة دار الهندسة مصر.

وأطلع الرئيس خلال الاجتماع على معايير تصميم المباني الحكومية والادارية بالحي الحكومي للعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تمت مراعاة عدد من المعايير عند وضع التصميمات، أهمها تطبيق أخر ما وصلت إليه مبادئ التصميم الحديثة للمباني الإدارية حول العالم، وتوفير بيئة عمل مريحة ومنتجة، وترشيد تكاليف الإنشاء والتشغيل والصيانة، مع تعظيم استخدام المنتج المحلى، ومراعاة الظروف المناخية.

كما أكد الرئيس السيسي على ضرورة الاهتمام بتوفير منظومة نقل جماعي متطورة ومتكاملة لتشجيع المواطنين على استخدامها، بما يساهم في توفير الطاقة والحفاظ على البيئة النظيفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتم خلال الاجتماع أيضًا استعراض التصور المقترح لسياسة تسعير أراضي المشروعات، تمهيدًا لطرحها قريبًا من جانب الشركة.

وأكد الرئيس في هذا السياق على أهمية مواصلة العمل الدؤوب لإنشاء العاصمة الإدارية في إطار البرنامج الزمني المُحدد ووفقاً لأحدث المعايير العالمية، ليساهم ذلك في إبراز الوجه الحضاري لمصر، فضلًا عن تحقيق نقلة نوعية في مجال إنشاء المجتمعات العمرانية الحديثة التي ستشكل نموذجًا تنمويًا متكاملًا يطبق نظامًا إداريًا متطورًا ويتمتع بكامل المرافق والخدمات ويوفر حياة كريمة للمواطنين.