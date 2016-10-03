أخبار عاجلة

فيديو| بكري للسيسي: تدخل في قضية وقف طباعة الأهرام واسجن النجار -
أحمد موسى: من يعارض حالة الطواري «إرهابي أو عميل» -
أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا» -
فيديو| الحسيني: يجب ضم إبراهيم عيسى إلى مجلس مكافحة الإرهاب -
الجفري: «مصير المنطقة يتعلق بمصر.. هي رأس الحربة» -
فيديو.. موسي: القرضاوي أفتى بتدمير الكنائس.. «حاسبوه مع موزة» -
نائب عن «الحركة الوطنية»: لازم نقتنع قبل ما نوافق على «تيران وصنافير» -
بكرى: رئيس مجلس «الأهرام» يرفض طبع الصحيفة لهذا السبب -
«الغرف التجارية»: وضع البلاد يقتضي جهدا أكبر من القطاع الخاص -
الزراعة: ضخ 25 طن أسماك بسعر 16 جنيهًا للكيلو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

غدًا.. محاكمة 213 متهمًا بـ«أنصار بيت المقدس»

Google+ Print
غدًا.. محاكمة 213 متهمًا بـ«أنصار بيت المقدس» غدًا.. محاكمة 213 متهمًا بـ«أنصار بيت المقدس»

محكمة جنايات القاهرة – أرشيفية

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، غدًا الثلاثاء، محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس .

وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا