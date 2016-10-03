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رويترز: مقتل شخصية مصرية بارزة في تنظيم «القاعدة» بسوريا

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رويترز: مقتل شخصية مصرية بارزة في تنظيم «القاعدة» بسوريا رويترز: مقتل شخصية مصرية بارزة في تنظيم «القاعدة» بسوريا

أبو فرج المصري – أرشيفية

قال مصدران جهاديان اليوم الاثنين، إن شخصية مصرية قيادية في تنظيم القاعدة انضمت إلى جبهة النصرة وصارت شخصية بارزة في الجماعة المتشددة قُتلت في هجوم بطائرة بدون طيار في محافظة إدلب التي يسيطر عليها المعارضون.

وبحسب «رويترز» فقد أضاف المصدران أن أبو الفرج المصري الذي قاتل في أفغانستان لقي حتفه حينما قصفت طائرة مجهولة بدون طيار مركبة كان يتحرك بها في موقع بالقرب من جسر الشغور في إدلب في شمال غرب سوريا.

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي مقره بريطانيا تقارير منتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه تم استهدافه في هجوم بطائرة بدون طيار ولكن دون أن تذكر التقارير ما إذا كان قد قتل.

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