وزير التخطيط الأردني : ألمانيا ستقدم مساعدات بقيمة 272 مليون يورو

أعلن وزير التخطيط الأردني عماد نجيب الفاخوري، اليوم الإثنين، أن ألمانيا ستقدم مساعدات جديدة للأردن خلال العام الحالي بقيمة 272 مليون يورو، مؤكدًا أنها “الأعلى في تاريخ دعم ألمانيا للمملكة”.

وقال الفاخوري في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه، أن “ألمانيا أقرت تقديم مساعدات جديدة للأردن بقيمة 272.7 مليون يورو لعام 2016 وذلك في ظل العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الصديقين”.

وأوضح أن 146 مليون يورو سيكون على شكل منح و56.7 مليون يورو كدعم للمجتمعات الأردنية المستضيفة للاجئين السوريين وبناء المدارس وتزويد الطاقة والماء والصرف الصحي وبرامج اقتصادية، و70 مليون يورو على شكل قروض مقدمة من بنك الأعمار الألماني.

وأشار البيان إلى أن “ألمانيا أقرت المساعدات خلال مباحثات أردنية – ألمانية حول التعاون التنموي للعام 2016 عقدت في برلين الأسبوع الماضي”.

وبحسب الفاخوري فإن “المساعدات الألمانية للمملكة للعام 2016 تعد الأعلى في تاريخ دعم ألمانيا للمملكة من حيث المبلغ الكلي وحجم المنح ومقارنة بإجمالي تلك المقدمة خلال السنوات الأربع الماضية كاملة حيث وصلت قيمة المساعدات خلال الفترة 2012-2015 إلى 395.45 مليون يورو”.

وبحسب الأمم المتحدة استقبل الأردن نحو 630 ألف لاجئ سوري مسجل منذ اندلاع النزاع السوري في مارس 2011، لكن المملكة تقول إنها تستضيف نحو 1.4 مليون سوري، يعيش 80% منهم خارج المخيمات، ويشكلون 20% من عدد السكان البالغ 7 ملايين نسمة.