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رئيس الوزراء التركي يهنئ مواطنيه اليهود برأس السنة العبرية

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رئيس الوزراء التركي يهنئ مواطنيه اليهود برأس السنة العبرية رئيس الوزراء التركي يهنئ مواطنيه اليهود برأس السنة العبرية

رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم

هنّأ رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، اليوم الاثنين، المواطنين الأتراك اليهود بمناسبة رأس السنة العبرية «روش هاشناه».

وذكر يلدريم في نص رسالة التهنئة التي نشرتها رئاسة الوزراء التركية، “أهنئ كافة مواطنينا اليهود في تركيا بحلول عيد روش هاشناه، وأتمنى لنا جميعا سنة مباركة”، حسب ما أفادت وكالة الأناضول.

وأكد يلدريم على أنَّ اليهود من أهم مكونات المجتمع التركي، وعنصر إثراء له، مشيرا أنهم ساهموا عبر مئات السنين من العيش المشترك، في تقدم وتطور المجتمع التركي.

ويحتفل أبناء الطائفة اليهودية، منذ مساء أمس الأحد، وحتى مساء غد الثلاثاء، بعيد “رأس السنة العبرية لعام 5777 للخليقة”، حسب التقويم اليهودي.

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