الثقافة الجماهيرية بالوادي الجديد تعد برنامجًا حافلًا للاحتفالات بعيد المحافظة

ينظم فرع الثقافة الجماهيرية بالوادي الجديد برنامجًا حافلًا للاحتفالات بعيد المحافظة القومي وأعياد أكتوبر المجيدةخلال شهر أكتوبر الجاري .

صرح صلاح حسان مدير عام فرع الثقافة الجماهيرية بالوادى الجديد وقال أن الفرع سيقدم عروض فنية وغنائية من خلال فرق المحافظة للفنون الشعبية والفرقة القومية للموسيقي العربية وفرق الفنون التلقائية بمركزي الداخلة والفرافرة حيث يتم تقديم تلك العروض الفنية في الميادين والأندية ومراكز الشباب والمنتزهات كما أعدت مديرية الثقافة الجماهيرية اوبريتا غنائيًا بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم حول وصول طلائع التعمير من سلاح المهندسين إلي الوادي الجديد بمشاركة فرقتي سوهاج واسيوط للفنون الشعبي لتقديم عروضهم الفنية بمدينة موط لمركز الداخلة يوم الثالث عشر من شهر أكتوبر الجاري .