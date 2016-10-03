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بالصور..«القرموطي» يظهر بحمام سباحة ويقوم بتعويم الجنيه على الهواء

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الإعلامى جابر القرموطى

الإعلامى جابر القرموطى

ظهر الإعلامى جابر القرموطي، فى حلقة اليوم، من برنامج “مانشيت القرموطي” على قناة العاصمة الجديدة، بحمام سباحة ملئ بالمياة وقام بتعويم الجنيه داخل حمام السباحة، وذلك تعليقًا على ما نشر فى عدد كبير من الصحف عن قرب تعويم الجنيه مقابل العملات الأجنبية.

وقام القرموطي، بإغراق عدد كبير من عملة الجنيه الورق فى حمام السباحة، وقال “الجنيه بيغرق أمام الدولار وسيظل يهبط أمام العملات الأجنبية، طالما أننا لا ننتج ونعتمد على الاستيراد بشكل كبير، ولا يوجد دخل من العملة الصعبة فى الآونة الأخيرة”.

وعرض جابر القرموطي تاريخ تعويم الجنيه من بداية 2003 فى حكومة عاطف صدقى رئيس الوزراء الأسبق حتى الأن وما ينشر حاليا عن تعويم سعر الجنيه.

واعترض “القرموطي” على حديث بعض الصحف والوزراء على تعويم الجنيه وقال أن هذا يهز الاقتصاد المصرى وأضاف، ليس من حق أى شخص بما فيهم رئيس الجمهورية الحديث عن تعويم الجنيه ولكن الوحيد الذى من حقه الحديث عن تعويم الجنيه هو محافظ البنك المركزي وحده كما يحدث فى أمريكا وكل دول العالم.

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