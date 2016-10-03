أخبار مصر للساعة السادسة مساءً من "اليوم السابع"

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" عدداً من الأخبار الهامة، فى مقدمتها إعلان البنك المركزى ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى إلى 19.592 مليار دولار فى نهاية سبتمبر، بزيادة تقدر بنحو 3 مليارات دولار عن شهر أغسطس.. وفيما يلى موجز أخبار السادسة :

تابع "اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية، تفاصيل إعلان البنك المركزى، اليوم الاثنين، ارتفاع احتياطى مصر من النقد الأجنبى إلى 19.592 مليار دولار فى نهاية سبتمبر من 16.564 مليار دولار فى نهاية أغسطس، بزيادة نحو 3 مليارات دولار.

ومن أخبار الاقتصاد، تابع "اليوم السابع" انطلاق الاجتماعات الرسمية لصندوق النقد والبنك الدولى، بمشاركة وزيرة التعاون الدولى سحر نصر، والتى أعلنت اعتزامها عرض خطة الحكومة للإصلاح خلال تلك الاجتماعات، واستعراض احتياجات المواطنين وأوليات الحكومة فى تلك الخطة فى سبيل تحقيق معدلات عالية من النمو.

وتابع "اليوم السابع" قرار محكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة فى طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم الإثنين، بتجديد حبس رجل الأعمال الإخوانى حسن مالك، واثنين آخرين 45 يوما على ذمة التحقيقات، فى اتهامهم بالإضرار بأمن الوطن والاقتصاد القومى.

وبعد اتمام المصالحة مع الدولة، علم "اليوم السابع" من مصادر مقربة من رجل الأعمال حسين سالم، اعتزامه وأسرته العودة إلى القاهرة خلال أيام لتسوية العديد من الملفات العالقة مع وزارة العدل وجهاز الكسب غير المشروع.

وفى تغطية لتطورات أزمة تصريح النائب إلهامى عجينة، والذى دعا خلاله إلى توقيع كشف عذرية على الفتيات قبل التحاقهن بالجامعات، تابع "اليوم السابع" تفاصيل البلاغ الذى تقدمت به الوحدة القانونية بمركز هليوبوليس للتنمية السياسية وأبحاث حقوق الإنسان، النائب العام المستشار نبيل صادق ضد النائب للتحقيق، مطالبة برفع الحصانة البرلمانية عن عجينة، وفتح باب التحقيق معه.

وينفرد "اليوم السابع" بتأكيدات مصادر مطلعة اسناد جهاتٍ سياديةً ملف "كاميرات المراقبة" بالشوارع والميادين فى القاهرة الكبرى والمحافظات للأجهزة الرقابية للإشراف عليها بشكل مباشر، بعد فشلها فى المساعدة على منع الحوادث الإرهابية، أو على الأقل التوصل لمرتكبيها، مثلما حدث فى محاولة اغتيال النائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس قطاع التفتيش القضائى، بالقرب من منزله بالتجمع الأول بالقاهرة الجديدة، حيث لم تسجل الكاميرات شيئاً، فى واقعة لا تعد الأولى من نوعها.

وفى رصد مستمر لجهود الأجهزة الأمنية لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، تابع "اليوم السابع" تفاصيل إحباط تسلل 54 من 8 محافظات مختلفة إلى ليبيا عن طريق السلوم، حيث تم ضبطهم أثناء محاولتهم تسلل الحدود، ومغادرة البلاد إلى الأراضى الليبية، بطريقة غير شرعية، عبر الدروب والمدقات الصحراوية.

ويرصد "اليوم السابع" فى تقرير مطول روايات ضحايا مستريح كفر الشيخ الذى يعمل أمين شرطة، واستولى على أموال 20 مواطناً تقدر بنحو 300 مليون جنيه بزعم توظيفها وردها بفوائد مرتفعة.

وتابع "اليوم السابع" تفاصيل إعلان اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة اعتماد شهادات الشفاء من فيروس سى الجديدة، كمسوغ للتعيين محلياً، وتصريحات الدكتور قدرى السعيد المدير التنفيذى للجنة التى قال فيها إن العديد من جهات العمل المحلية تطلب شهادات صحية تفيد أن يكون المتقدمون لشغل الوظائف لديها غير مصابين بفيرس سى، والشهادة الجديدة بنوعيها يمكن استخدامها ضمن مسوغات التعيين، خاصة أنها معتمدة رسمياً من وزارة الصحة.

وتابع "اليوم السابع" تفاصيل فوز اليابانى يوشينورى اوسومى على جائزة نوبل فى الطب لعام 2016، عن أبحاثه ونظرية "التدمير الذاتى للخلايا"، وذلك بعدما اثبتت التجارب أن تلك الظاهرة لها سبب رئيسى فى تفشى أمراض مثل السرطان والأمراض العصبية.

وعلى مدار الساعات الماضية، تابع "اليوم السابع" تفاصيل الدعوى القضائية التى أقامها سامح عاشور، نقيب المحامين أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، والتى تطالب بإلغاء قانون ضريبة القيمة المضافة لما يترتب عليه من زيادة فى أسعار السلع، مختصماً فيها كلاً من رئيس الجمهورية وآخرين، وذلك بعد يومين من الاحتجاجات التى نظمها المحامين أمام نقابتهم لفرض هذا القانون.

وفى متابعة لآخر تطورات الوضع الأمنى داخل تركيا، بالتزامن مع حملة الاعتقالات الواسعة التى اقتربت من شهرها الثالث، منذ محاولة الانقلاب الفاشلة، تابع "اليوم السابع" تفاصيل إعلان الحكومة التركية تمديد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، قبل موعد انتهائها المقرر 19 أكتوبر الجارى.

وتابع "اليوم السابع" كواليس وصول محمد صلاح، لاعب فريق روما الإيطالى، مطار القاهرة الدولى مساء اليوم للانضمام إلى معسكر المنتخب الوطنى المقام حاليا فى برج العرب بالإسكندرية استعدادا للسفر مع الفريق عصر يوم الجمعة المقبل إلى "برازفيل" لملاقاة منتخب الكونغو فى الجولة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس العالم والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل.

وتحت عنوان "تنصيب السويدى على عرش دعم مصر"، تقرأ على موقع "برلمانى" كواليس استعداد هيئة المكتب السياسى لائتلاف دعم مصر لاستكمال انتخاباته الداخلية الليلة، وإعلان تنصيب رجل الأعمال المهندس محمد السويدى رئيساً للائتلاف بالتزكية، وذلك قبل يوم من انطلاق دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب.

وتحت عنوان "غداً.. حسم قانونى الهجرة والخدمة المدنية"، تقرأ على موقع "برلمانى" تفاصيل استعدادات نواب المجلس لمناقشة قانون الهجرة غير الشرعية، وقانون الخدمة المدنية والتصويت عليهما فى الجلسة العامة المقرر انطلاقها غداً الثلاثاء بعد انتهاء الإجازاة البرلمانية لدور الانعقاد الأول.

ويرصد "برلمانى" فى تقرير مطول تحركات حزب الوفد لملاحقة النائب إلهام عجينة ، رداً على تصريحاته التى طالب فيها بتوقيع كشوف عذرية على البنات قبل التحاقهن بالجامعة، وتفاصيل تقديم الهيئة البرلمانية للحزب أول مذكرة رسمية ضد عجينة للمطالبة بإحالته للجنة القيم والتحقيق معه بشأن تلك التصريحات.

ورصدت عدسة "فوتو7" و"اليوم السابع" تفاصيل إصدار طابع بريد تذكارى بمناسبة مرور 150 عاماً على الحياة البرلمانية فى مصر، وذلك بحضور وزير الاتصالات والدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب.

ورصدت عدسة "فوتو7" و"اليوم السابع"، فى تقرير مصور استمرار العمل فى مدابغ سور مجرى العيون رغم أعمال الهدم التى بدأتها المحافظة فى منطقة مصر القديمة ضمن مشروع نقل المدابغ.

وتابعت عدسة "فوتو7" احتفالية تدشين حملة "التاء المربوطة" التى ينظمها المجلس القومى للمرأة بدار الأوبرا بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائىUNDP، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة UN، والهيئة السويدية للتنمية الدولية، وذلك بمشاركة الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس، والدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، واللواء رفعت قمصان مستشار الوزراء للانتخابات، والدكتورة عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة الأسبق، ونخبة من الفنانين والإعلاميين والشخصيات العامة.

ورصدت كاميرا "فيديو7" تفاصيل احتجاجات أولياء أمور تلاميذ المدارس التجريبية، وقطعهم الطريق أمام ديوان عام محافظة القاهرة، ظهر اليوم اعتراضاً على غلق باب التحويل.

وأجرى "فيديو7" تقريراً مصوراً لسوق الغورية بمنطقة الأزهر، بعدما خلا من السائحين والزبائن بسبب الغلاء وغير ذلك من الأسباب.

وقدم "كايرو دار" مجموعة من الأفكار المختلفة التى يمكن من خلالها استغلال علب الشيبسى الفارغة فى الديكورات أو استخدامها فى العديد من الأغراض.

واستعرض كايرو دار فى تقرير مصور، "أثر النبى" والمتعلقات الشخصية للرسول صلى الله عليه وسلم، والمعروضة فى مسجد يحمل الاسم نفسه.

وللأمهات الجدد، قدم "كايرو دار" مجموعة من النصائح التى يمكن من خلالها السيطرة على البكاء الهيستيرى للأطفال، والتعرف السريع على أسبابه والتعامل معها دون متاعب.