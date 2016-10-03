شركة ستراتيجيز انترناشنال تمثل العلامة التجارية QTICKLES في الإمارات

بيروت- سيدتي نت

QTICKLES علامة تجارية جديدة ومبتكرة لطلاء الأظافر والعناية بها ، ويتم إطلاقها في دولة الإمارات العربية المتحدة. هذه الماركة رأت النور عبر الإلهام والجهد المتواصل.

QTICKLES متوفرة حاليا في دولة الإمارات عبر متجرها التجاري الإلكتروني الفعال. صممت منتجات QTICKLES للعناية بالأظافر لخدمة المرأة النشيطة. أشهر منتجاتها هو الطلاء UV/LEDالذي يتم تجفيفه عبر الأشعة فوق البنفسجية ، ويعتبر ثورة تقنية في عالم طلاء الأظافر. يتم وضع هذا الطلاء ذات التركيبة الفريدة، في خطوة واحدة إذ يجف فورا ويدوم لغاية عشرة أيام. واختارت QTICKLES شركة ستراتيجيز انترناشنال لإدارة علاقاتها العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وصرحت مديرة التسويق في QTICKLES ريما سمعان :"اخترنا ستراتيجيز انترناشنال لخبرتها في مجال العلاقات العامة في قطاع الجمال في الشرق الأوسط . ونحن متحمسون جدا لإطلاق QTICKLES لدى المستهلكين وتعريفهم على مجموعة منتجات طلاء الأظافر والعناية بها". وسوف تدعم وتروج شركة ستراتيجيز انترناشنال علامة QTICKLES في دولة الإمارات ابتداء من 1 اكتوبر 2016. ويعبر رونالد فرعون رئيس مجلس ادارة سترتيجيز انترناشنال عن: "حماس الشركة للعمل مع العلامات التجارية الشابة والمبدعة. ونشعر بالفخر للتعاون مع QTICKLES في بداية مسيرتها، كما نعبر عن ثقتنا بنجاح العلامة في المستقبل في المنطقة."