عطر Happy Spirit Forever من شوبارد

من تحت طرحة ثوب الزفاف، تظهر خطوط الحناء الداكنة على بشرتها وكأنها نسجٌ لرسمٍ معقدٍ، فتعود بنا الذاكرة الى سحرها القديم. سحرٌ قويٌ مفعمٌ بالحب والحماية، يجلب الحظ للزوجين ويولّد إتحاداً رائعاً بين روحين وجدا ليكونا لبعضهما...

المجموعة

تتابع شوبارد، من خلال أحدث إبداعاتهاHappy Spirit Forever بحثها عن الجوانب المختلفة لقصص الحب. بدأت الرحلة العاطفية الفريدة من نوعها مع Happy Spirit العطر الأول في هذه المجموعة الذي يستعيد لحظات البهجة والإثارة التي تولد مع العلاقة الرومانسية. يعكس عطر Happy Spirit Amira d’Amour الشهوة والشغف في الحب، فيكرم الحظات المثيرة والحميمة في العلاقة.

وإستكمالاً لهذه الرحلة، تحتفل Happy Spirit Forever بأقوى شكل من أشكال الحب، الالتزام المطلق بين شخصين. ترمز إلى الإتحاد النهائي بين قلبين وجسدين خلال ليلة الزفاف في مزيجٍ متكاملٍ من الهناء و المتعة.

الرائحة

يتبع هذا العطر الذي هو من تصميم خبير العطور Alienor Massenet ,عائلة الأزهار الشرقية الغنية والقوية، حيث يبدأ العطر بنفحة من الفلفل الوردي والمندرين الأصفر، هذه التركيبة المتألقة تولد قصيدة للفرح بمثابة تكريمٍ نابضٍ بالحياة لقوة الحب.

ويعكس قلب العطرعمق الالتزام من خلال استخدام ثلاثة عناصر ذات الرمزية المميزة. نبتة عطرية التي ترتبط عادة مع المودّة والإخلاص، إكليل الجبل الشبيه برائحة الحناء الناعمة، في حين يثير زهر البرتقال والياسمين شذا باقة الزفاف التقليدية، ويخلق انفجاراً حسياً حقيقياً وكأنه جرعة زائدة من الزهور.

وفي أسفل العطر يضفي مزيج الباتشولي والعنبر عمقاً ساحراً وجاذبيةً مثيرةً بلمساتٍ شرقيةٍ لا تنتسى.

القارورة

تم تصميم قارورة العطر بطريقةٍ ترمز الى لباقة ومهنية دار شوبارد في صناعة المجوهرات، فجاءت على شكل قلبين متشابكين يرمزان الى الرباط الذي لا ينفصم بين شخصين والتزامهما التام لبعضهما البعض. لون الذهب يسلط الضوء على ندرة وقيمة العلاقة التي لا تفنى، في حين يمثل لون الفوشيا الحار قوة وسلطة الحب.

خطوط الحناء المعقدة التي تظهر على حافة القارورة وعلى العلبة المطابقة تحول Happy Spirit Forever (الروح السعيدة للأبد) إلى تميمة سعيدة تجلب الحظ لعلاقة الحب القوية وتحميها. أما بالنسبة لشريط الفوشيا الملفوف حول العلبة، فيعبر عن العلاقة العميقة والدائمة بين العشاق وهو رباط مقدس لا ينفصم أبداً.