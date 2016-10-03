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مجموعةNars Velvet Lip Glide لشفاه مخملية

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الإثنين 03-10-2016 16:40

بيروت- سيدتي نت

يحقّق أحمر الشفاه السائل الجديد التوازن المثالي بين النعومة والقوّة، والتغطية والراحة، ضمن مجموعة كاملة من الألوان. مصنوع من مركّب Oil Infusion Complex الخاصّ بدار Nars، يدمج هذا المستحضر الهجين للشفاه بين سيولة وسهولة تطبيق مستحضر لتلميع الشفاه مع التغطية والراحة التي يوفّرها أحمر الشفاه. ويسمح مركّب Oil Infusion Complex بالحصول على تأثير انسيابي يمنح على الفور لوناً كثيفاً مقترناً براحة مُرهفة. وتقدّم أداة التطبيق الجديدة برأس إسفنجي تطبيقاً مخمليّاً لشفاه تتمتّع بتغذية جيدة ولون كثيف من دون أي عناء.
حصلت مجموعة ألوان Velvet Lip Glide على تسميتها من الأماكن الأقونيّة والسلوكيات الجديدة التي برزت من الثورة الجنسيّة خلال السبعينات، وتعبّر أسماؤها عن حريّة القوّة الشخصيّة والتلاعب.

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