ماكياج عيون مميز من إبداع Giorgio Armani Beauty

إطلالة دخانية. لمسة متفردة، وأنيقة. عيون باهرة من إبداع Linda Cantello ، خبيرة التجميل العالمية لدى Giorgio Armani ، التي تستمد إلهامها من وحي مجموعات أزياء Giorgio Armani لربيع/صيف 2016. تكسو الماسكارا الجديدة ECCENTRICO الرموش باللون الأحمر، الذي يضفي عمقاً على العيون، لتحدث ثورة في تقاليد تجميل العيون. ألوان جديدة نابضة بالحياة لمجموعة ظل العيون الدخانية EYE TINT SMOKY NEUTRALS، من أجل تعزيز جمال الجفون بلمسة ماتيه كثيفة تخلو من اللمعة بينما يدوم ثبات تألقها طويلاً.

ماكياج عيون مبتكر، كلاسيكي ومتطرف في وقت واحد.

ECCENTRICO، ماسكارا لكثافة إضافية مذهلة

تركيبة مبتكرة

تتميز باحتوائها على بوليمر راسخ كأحدث مكوّن من Armani، وهو عبارة عن جل مُحكم البنية يتيح لمركب ماسكارا ECCENTRICO الالتصاق على الرموش بعفوية. وبهذا، يصبح وضع طبقات من الماسكارا على الرموش سهلاً لتأمين كثافة إضافية فورية يمكن التحكم بها.

يوفر اتحاد البوليمر الراسخ مع الشموع الناعمة، قواماً مرناً يمنح الرموش تغطية متجانسة ومتناسقة.

يحقق اتحاد هذين المكونين أروع النتائج:

- كثافة إضافية فورية

- تطبيق سريع وسهل

- تألق طويل الثبات

- ماكياج تسهل إزالته

فرشاة مناسبة

تم تصميم فرشاة جديدة من المطاط الصناعي الأحمر على شكل قمع يضم صفوفاً من الشعيرات المرتبة بأسلوب يعزز الكثافة. يتيح شكل الفرشاة التقاط مقدار إضافي من الماسكارا، وتوزيعه على الرموش بتناسق يمنع التصاقها. فتتم إطالة، وتكثيف وتحديد شكل الرموش واحداً تلو الآخر، للحصول على كثافة مذهلة.

ألوان كثيفة

تتوفر ماسكارا ECCENTRICO بأربعة ألوان تجسد مجموعة Armani الشهيرة.

(أسود بركاني)، أسود عميق، نقي ومشبع.

(خشبي)، بني متطور وأنيق بصورة طبيعية.

(بحري)، اللون الأزرق الذي يشتهر به Armani.

(أحمر)، اللون الأكثر جرأة في عروض أزياء Giorgio Armani لمجموعة الربيع/والصيف، ويُعرف باسم " rouge iron"، ويُستخدم على طول امتداد الرموش لإطلالة مميزة فعلأً.

ECCENTRICO، ماسكارا تم اختبارها وتوثيق فعاليتها من قبل النساء

حصيلة النتائج الموثقة لمجموعة تضم 115 امرأة تتراوح أعمارهن بين 20 إلى 50 سنة:

تكثف هذه الماسكارا الرموش جيداً: 84.3%

تكسو هذه الماسكارا الرموش بثبات رائع: 95.7%

تتألق الرموش بتناسق رائع : 83.5 %

يلتمع مركب الماسكارا على الفرشاة بروعة: 84.3 %

هذه الماسكارا لا تتقشر، ولا تترك تكتلات صغيرة تحت العين: 90.4 %

يدوم تألق هذه الماسكارا طوال اليوم: 93.9 ٪

تم اختبار ماسكارا ECCENTRICO بإشراف أطباء العيون، وهي تناسب العيون الحساسة والمرأة التي تضع عدسات لاصقة.

ظل العيون EYE TINT SMOKY NEUTRALS، كثافة ألوان شفافة بلا لمعة

ابتكرت 6 ألوان من الجيل الجديد من ظل العيون EYE TINT ، تُعرف بمجموعة الألوان الدخانية المحايدة SMOKY NEUTRALS ، وهي عبارة عن ألوان بلا لمعة تؤمن نتيجة طبيعية وأنيقة: دخاني صارخ، دخاني خشبي، دخاني برونزي، دخاني تابلي، دخاني رملي ودخاني شفاف.

يعتبر EYE TINT النجم الرائد بين أنواع ظل العيون بفضل ملمس مركبه الخفيف والسائل الذي يتحد مع البشرة بخفة مذهلة لا يمكن معها الإحساس بوجوده. أما ألوانه، فهي نقية وكثيفة، بينما يدوم تألقها بثبات يدوم طويلاً (16 ساعة) مع المحافظة على خفتها.

تتميز تركيبة ظل العيون السائل EYE TINT SMOKY NEUTRALS بمكونات مائية وألوان نقية تؤمن كثافة لونية، إلى جانب ميكا غير لماعة، وهو مكوّن جديد اشتق من جسيمات لؤلؤية مذهلة النعومة تعمل على تكثيف إطلالة العين بلمسة متوهجة تخلو من اللمعة.

ماسكارا لرموش بكثافة إضافية مذهلة تمنح العيون إطلالة لا تُنسى بقوتها وتألقها الراسخ بلا عيوب:

ECCENTRICO من Giorgio Armani Beauty .

ماكياج عصري سهل لإطلالة عيون دخانية شفافة، تتميز بالتفرد والجاذبية: ظل العيون EYE TINT SMOKY NEUTRALS.

اقتباس بكلمات LINDA

"يتشاطر هذان المنتجان الفلسفة التي يعتمد عليها ماكياج Armani: أكبر قدر من التأثير بأدنى حد من الوقت والجهد".

Linda Cantello، خبيرة التجميل العالمية لدى Giorgio Armani

تكفي لمسة واحدة من أحد ألوان مجموعة ظل العيون الجديدة Eye Tint ، لتحديد شكل أيّ عين وإبراز جمالها، بينما تعزز الماسكارا الرموش بكثافة مذهلة ولون كثيف ببضعة لمسات فقط".

Linda Cantello، خبير التجميل العالمية لدى Giorgio Armani