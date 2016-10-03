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مستحضرات تحديد ملامح الوجه NARS SCULPTING MULTIPLE DUO

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مستحضرات تحديد ملامح الوجه NARS SCULPTING MULTIPLE DUO مستحضرات تحديد ملامح الوجه NARS SCULPTING MULTIPLE DUO

الإثنين 03-10-2016 17:23

تقدّم NARS مستحضر Sculpting Multiple Duo لخريف 2016. يعمل هذا المستحضر الأيقوني المتعدّد الاستعمالات من NARS على ناحيتَين في الوقت نفسه. يتمّ دمج الدرجات اللونية الأغمق بشكلٍ سهل لرسم إطار الوجه بشكل يعزّز ملامح الوجه الطبيعيّة، في حين تقوم الدرجات اللونية الفاتحة بمنح لون شفاف يعزّز إشراق النقاط البارزة من الوجه. وتتمّ مضاعفة كلا الدرجتَين على العينَين والشفاه والوجنتَين. يأتي هذا المستحضر ضمن حجم قابل للنقل وذات تغطية قابلة للتعديل.

وتتألّف درجات الألوان من:

Copacabana/ Sidari Beach
فضيّ شفاف مائل إلى الزهري، وبرونزيّ مائل إلى الزهري

Hot Sand/ Laguna
شمبانيا مائل إلى البرتقالي، بنيّ برونزي

Playa Flamenco/ Oahu
ذهبيّ ناعم متلألئ، برونزيّ عميق

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سيدتي