إيميه صيّاح : جربيه لتصدقي !هذه النتيجة الرائعة لشعري من هيد آند شولدرز؟

بيروت- سيدتي نت

عندما تصبح القشرة عائقاً لتمتعك بشعر ناعم وجميل، هناك الآن حل وحيد يستحق أن تجربيه بنفسك. لقد كانت الدهشة واضحة على كل من شارك في تجربة اختبار نتائج شامبو جديد قبل معرفة نوعه. وكانت ردة فعل أشهر نجماتنا المفضّلات مثل المقدّمة والمنتجة التلفزيونية مريم سعيد، والممثلة وعارضة الأزياء أمينة خليل، والمقدمة التلفزيونية والممثلة إيميه صياح، والممثلة صفاء حبيركو، مليئة بالذهول والدهشة عندما اكتشفن أن هذه النتائج الرائعة لشعرهن سببها الوحيد شامبو هيد آند شولدرز Smooth & Silky الجديد .

"لا يمكن! شعري يبدو انسيابياً وسلس جدا، وناعماً ... وخالٍ من التجاعيد تماماً

بالنسبة لي، الأفعال أبلغ من الأقوال. وهذا ينطبق حقاً على مستحضرات العناية والتجميل. ومن الرائع أنني شاهدت النتائج أولاً، قبل أن اكتشفت أنه هيد آند شولدرز!

ببساطة.... عليك أن تجربيه بنفسك ! "

إيميه صياح

هل أنت متفاجئة؟

كثيرا ما نجد الجمال في أكثر الأشياء المستبعدة عن مخيلتنا. إنها حقيقة ولكن، بين كل فترة وأخرى يظهر نموذجا يثبت سهولة تحقيق الجمال، وغالباً ما يأتي هذا النموذج في أشكال لا نتوقعها. والآن، يظهر هيد آند شولدرز كنموذج مثير للدهشة ليمنحك شعرا ناعما خالٍ من القشرة 100٪ ومظهرا جذابا ينضح بالحيوية.

يكشف هيد آند شولدرز عن تركيبته الجديدة التي تمنحك شعر جميلا وفروة رأس صحية من الجذور وحتى الأطراف ليتحدى حتى أكبر المتشككين. وعندما يتعلق الأمر بجمال الشعر، عنصر الجمال الأهم بالنسبة لمعظم النساء، فلا يمكن المساومة وتقديم أي تنازلات عن استخدام الأفضل على الإطلاق.

هيد آند شولدرز الجديد هو عبارة عن منتج سيغير مسار عالم العناية بالشعر، فهو يترك شعرك خالٍ من القشرة 100٪ مع حماية قوية ضد القشرة لفترات طويلة الأمد، فضلاً عن ملمس ناعم ومنساب وعناية مرطبة، لشعر يمكن التحكم به بكل راحة ومتعة¹.

الابتكار

لقد حرص خبراء هيد آند شولدرز دائما على تقديم أحدث الابتكارات العلمية في طرق العناية بفروة الشعر². واستلهم اخصائيو هيد آند شولدرز أهمية تعزيز حجم الجزيئات في مستحضرات الوقاية من الشمس للحصول على شعور ممتع ليتوصلوا إلى فكرة تصغير حجم جزيئات الزنك لتعزيز فوائد العناية بالشعر وتحسين فروة الرأس، لينهوا بذلك امكانية تقديم أي تنازلات عندما يتعلق الأمر بالعناية بفروة الرأس وجمال الشعر من جذوره إلى أطرافه³.

وبعد نحو 12 عام من الأبحاث والنمذجة الجزيئية والدراسات السريرية العديدة، يكشف هيد آند شولدرز عن تركيبته الجديدة في عالم العناية بالشعر مع مجموعته المتكاملة4 من جزيئات الزنك الأصغر بثمان مرات عما كانت سابقا، ليكون الابتكار الأعظم خلال عقد من الزمن! ومن خلال تعزيز المادة الفعالة وحجم جزيئات الزنك الصغيرة، تمكن أخصائيو هيد آند شولدرز من اكتشاف خلاصة مبتكرة ليس فقط لحماية فروة الرأس وإنما لشعر أكثر قوة وانسيابية.

اكتشاف أصول الشعر الجميل

عادة ما نقوم بالعديد من الخطوات في سبيل استعادة جمال ورونق شعرنا، إلا أن الشيء الذي لم ندركه بعد أن حماية جلدة فروة الرأس هي الخطوة الأساسية للحصول على شعر جميل وصحي، وأن أبسط الأشياء مثل خدش فروة الرأس يمكن أن يتسبب في الضرر الكامل للشعر! وقد أظهرت دراسات جديدة من هيد آند شولدرز تم عرضها في المؤتمر العالمي لأبحاث الشعر أن الفطريات التي تسبب القشرة هي نفسها المسؤولة عن الاكسدة المجهدة لجلدة فروة الرأس. وهذه الأكسدة في جلد فروة الرأس تؤثر بشكل مباشر على نوعية ألياف الشعر، مما يتسبب في إلحاق الضرر بالشعر الجديد وذلك بمجرد خروجه من فروة الرأس. لذلك، إن لم يُعالج الأمر بشكل صحيح، سيصبح الشعر رديئا مع مرور الوقت وسيعاني من الضرر في بنيته، وينتهي به المطاف إلى التكسر.

ويقول الدكتور ليفكوفيزيتش، زميل الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية، "في كثير من الأحيان يحرص معظم الناس على طرق العناية بالشعر، إلا انهم في كثير من الأحيان يهملون فروة الرأس لأنهم لا يدركون أنها الأساس، حيث أنهم لا يعرفون الطرق المثلى للعناية الصحيحة بفروة الرأس."

الفوائد

تنظيف – تخلق جزيئات الزنك الصغيرة وعوامل التنظيف اللطيفة رغوة غنية تنساب بعمق داخل فروة الرأس ، لتعمل على تقديم نتائج فعالة في الحد من درجة التقشر.

حماية – تعمل مضادات القشرة على التسلل إلى الأعماق حيث توجد القشرة التي تسبب الفطريات، وذلك بهدف ضمان فترة طويلة ودائمة من الحماية ضد الأكسدة.

ترطيب – يترك هيد آند شولدرز الجديد ألياف الشعر ناعمة ومرطبة بعد الاستخدام، نتيجة لعناصر الترطيب الستة التي تعمل بشكل نشط على استمرار رطوبة الشعر لضمان شعر أنعم وجميل وأكثر انسيابيةً وسهل التحكم به.