تجديد حبس «حسن مالك» 45 يومًا في «الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد» ...

سمر العشري

جددت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، الإثنين، حبس رجل الأعمال الإخواني حسن مالك ، 45 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بـ«الإضرار بأمن الوطن، والاقتصاد القومى».

ووجهت النيابة العامة لـ«مالك» عدة اتهامات تضمنت «ارتكابه جرائم للإخلال بأمن الوطن والنيل من مقوماته الاقتصادية، وأنه قام بالاتفاق مع قيادات التنظيم الإخوانى الهاربين خارج البلاد بعقد عدة اجتماعات، اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم «مالياً» في إطار مخطط يستهدف الإضرار بالإقتصاد القومى للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى، الذي ينشده الوطن».

شبكةعيونالإخبارية

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