بالصور.. محافظة الوادي الجديد تحتفل بعيدها القومي الـ 57 بالإستاد الرياضى

نظمت اليوم الاثنين، محافظة الوادي الجديد احتفالية بالعيد القومي رقم 57 بالإستاد الرياضي بمدينة الخارجة من خلال مواكب السيارات والعروض القتالية لفرق الأمن ومواكب الزهور وعروض الكاراتيه وعروض الفنون الشعبية، تعبر عن كل مركز إداري من مراكز المحافظة الخمسة.

شارك 3 محافظون سابقون احتفالية محافظة الوادي الجديد، بعيدها القومي وسط فرحة الأهالي بالعيد بالإستاد الرياضي بمدينة الخارجة حيث حرص أهالي المحافظة علي التقاط الصور مع المحافظ الحالي اللواء محمود عشماوي، والمحافظين السابقين وهم اللواء محمود خليفة والدكتور فاروق التلاوى واللواء جمال امبابي، والدكتور محمد أحمد مختار نجل المحافظ الأسبق الراحل احمد مختار، وبحضور اللواء عصام بدير مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد وعدد كبير من القيادات الأمنية والشعبية بالمحافظة.

وأقيم الاحتفال بإستاد الوادى الجديد الرياضي بمدينة الخارجة، بحضور المئات من طلبة المدارس والمواطنين، كما شهد الاحتفال عروضًا عسكرية وشعبية وفنية واستعراضية، والتى شاركت فيها طلاب المعاهد الدينية والمدارس والتمريض وطلائع الشباب والرياضة وقوات الأمن والثقافة.

وخلال كلمته وجه اللواء محمود عشماوى ،محافظ الوادى الجديد، التهنئة لكل أهالي المحافظة، كما وجه التحية لشهداء الجيش والشرطة ومصابي الحروب، كما أعلن عن تفاصيل افتتاح 124 مشروع خدمي وتنموي، حيث إن هذه المشروعات تتضمن مشروعات للري، والصرف الصحي، والطرق، لدعم خطط الدولة في الاهتمام بالمرافق وخدمات المواطنين،

وأضاف «عشماوى»، أنه سيتفقد العمل في 76 مشروعًا تنمويًا وخدميًا سيتم تنفيذهم، فضلًا عن وضع حجر أساس لـ 47 مشروعًا جديدًا بالمحافظة.

ويواكب العيد القومي للوادي الجديد يوم 3 أكتوبر من كل عام ذكري وصول قوافل التعمير وسلاح المهندسين لمدينة الخارجة يوم 3 أكتوبر 1959، وذلك تنفيذًا لقرار الزعيم جمال عبد الناصر في إنشاء وادي موازي لوادي النيل.