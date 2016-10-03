وسم #خلوة_الشباب يحظى بمشاركة فاعلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي

شهدت الخلوة الشبابية التي انطلقت أعمالها اليوم والتي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تفاعلاً كبيراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

كما شهد وسم #خلوة_الشباب مشاركة فعالة من الكثير من المؤثرين في شبكات التواصل الاجتماعي، والذين عبروا من جانبهم عن أهمية هذه المبادرة ودورها في الارتقاء بالشباب الإماراتي وتمكينهم ليكونوا قادة الغد .. كما أشادوا بشعار الخلوة التي تركزت على ثلاث كلمات أساسية تجسد طاقة الشباب والمتمثلة بشعار: الحياة، الأمل، المستقبل.

وانطلقت التغريدات مؤكدة على أهمية النقاشات التي دارت في جلسات العصف الذهني التي ركزت على القضايا الرئيسية في المجتمع الإماراتي، وأهمية وعمق الطرح الذي قدمه الشباب لإيجاد حلول فاعلة لهذه القضايا وبما يسهم في تحقيق دولة الإمارات لرؤيتها في التميز والريادة عالمياً، وبأن تكون ضمن أفضل دول العالم والذي يعد الشباب وسيلتها الأساسية والرئيسية لتحقيق هذه الرؤية وتحويلها إلى واقع ملموس تنعكس أثاره الإيجابية على ازدهار المجتمع الإماراتي وسعادة أفراده.

>