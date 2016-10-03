محمد بن زايد: لن يثنينا شيء عن تحقيق مسارات جديدة من التقدم والنجاح

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بقصر البحر مساء اليوم وفدا من جامعة خليفة بمناسبة حصول الجامعة على التصنيف الأعلى بين جامعات الدولة حسب التصنيف العالمي للجامعات لكل من مؤسستي "كيو إس" و"تايمز للتعليم العالي" العالميتين.

وهنأ سموه الوفد الذي ضم الهيئتين الإدارية والأكاديمية بجامعة خليفة، يرافقهم الدكتورعارف سلطان الحمادي مدير الجامعة ونائب الرئيس التنفيذي، على هذه النتيجة الإيجابية والخطوة المهمة من عمر الجامعة القصير، متمنيا لها ولجميع جامعات الإمارات تحقيق المزيد من النتائج المشرفة في مسيرة التعليم النوعي والمتميز الذي تراهن عليه الدولة.

وأكد سموه أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله لن تدخر جهداً في سعيها نحو الاستثمار في الإنسان، لذا فإننا نطمح إلى تحقيق نماذج تعليمية رائدة نعول عليها كثيراً في إحداث الفارق، تمتلك مهارات القرن 21، ولديها قابلية للتعاطي مع عالم سريع التغير والتحول.

وقال سموه في حديثه لوفد الجامعة : نحن ماضون بعزم وإصرار لتحقيق مسارات جديدة من التقدم والنجاح التي تضمن لدولة الإمارات بقاءها في دائرة المنافسة، ولن يثنينا عن ذلك شيء، ونحن نمتلك إرادة حية، ولدينا من عوامل النجاح ما يكفل تحقيق أهدفنا المنشودة، متكئين على بناء نهضة تنموية قوامها الإنسان، وتقف خلفها منظومة تعليمية متطورة ومعاصرة.

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن هذا التصنيف مؤشر على أن منهج تطوير المنظومة التعليمية سليم ويسير في الاتجاه الصحيح.

>