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دراسة : السمسم يساعد على تحسين الهضم

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دراسة : السمسم يساعد على تحسين الهضم دراسة : السمسم يساعد على تحسين الهضم

>أ ش أ

 توصلت دراسة طبية إلى أن حبوب السمسم تعد من أفضل المكونات الطبيعية التى تساعد على زيادة التمثيل الغذائى فى الجسم ، وتحسين عملية الهضم ومن ثم الحفاظ على حياة صحية.

وشددت أبحاث طبية على فعالية حبوب السمسم والزيت المستخلص منه فى توفير العديد من الفوائد الصحية لمحتواه الغذائى العالى، بما فى ذلك الفيتامينات، المعادن والزيوت الطبيعية، فضلا عن المركبات العضوية التى تتكون من الكالسيوم، والحديد، والماغنيسيوم، والمنجنيز والنحاس، الزنك، والألياف الطبيعية وفيتامين ب – 6 والبروتين ، ومادة التروبتوفان.

وقد أكد الفريق البحثى على احتواء حبوب السمسم على مواد كيميائية نباتية طبيعية فى قشوره تعمل على تعزيز حرق عن طريق الإنزيمات الكبدية التى تفتت الدهون ، جنبا إلى جنب مع البروتينات والأحماض الدهنية فى رفع آلية التمثل الغذائى لحرق المزيد من السعرات الحرارية .

كما أكدت الأبحاث أن زيت السمسم يعد الخيار الأمثل للطهو ، فهو مضاد للأكسدة التى تحافظ على مستويات الكوليسترول الجيد فى الجسم ، فضلا عن محتواه العالى من الألياف تساعد على الهضم.

ولا تقتصر فوائد السمسم على ما سبق بل يمتلك القدرة على منع حدوث الإصابة بمرض السكر ، وخفض ضغط الدم المرتفع ، مع قدرة على منع أنواع واسعة من السرطانات ، وبناء عظام قوية لإحتوائه على نسبة عالية من الكالسيوم ، جنبا إلى جنب خواصه الواقية من الإشعاع وزيادة صحة القلب والحيلولة دون التأثير السلبية لاضطرابات النوم.


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