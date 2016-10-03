الرئيس الشيشانى يرحب بمشاركة تدريب عسكريين سوريين ببلاده

أكد الرئيس الشيشانى، رمضان قاديروف على عدم وجود عسكريين من دولته بسوريا، مشيرًا إلى أن الشيشان مستعدة لدعوة العسكريين السوريين للتدريب بالقواعد القوات الخاصة بالشيشان.

وقال قاديروف، إنه ” لا يوجد مدربون من الشيشان في سوريا. ولا يخطط لذلك، إنه ليس من اختصاصنا. إنه من اختصاص القائد الأعلى “، وذلك بحسب ما نشرته سبوتنيك.

وأضاف قاديروف، أن “بلاده مستعدة لدعوة العسكريين السوريين للتدريب في المركز الدولي لتحضير القوات الخاصة في غوديرميس ولما لا، فالدولة السورية هي دولة شريكة، خاصة الآن هناك إرهابيون ونحن جميعا نحارب الإرهاب”.