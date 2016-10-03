رئيس جامعة القاهرة يتقدم ببلاغ ضد «عجينة ومغازي» بسبب «كشوف العذرية»

قرر الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، تقديم بلاغ إلى النائب العام ضد كل من النائب إلهامي عجينة، والنائب يسري المغازي، لاتهامها طالبات الجامعات -ومنها جامعة القاهرة- باتهامات باطلة تنال من شرفهن وسمعتهن ومن الجامعة، وتؤثر على مركزها محليًا ودوليًا، بحسب وصفه.

وكتب رئيس الجامعة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» “قررت بشخصي وبصفتي رئيسًا لجامعة القاهرة ،ومسئولا عن طالبات جامعة القاهرة المحترمات ، واللاتي نفخر بهن ونقدرهن تقديم بلاغ رسمي إلى السيد النائب العام غدًا ضد السيدين عضوي البرلمان لاتهامهما طالبات الجامعات ومنها جامعة القاهرة باتهامات باطلة تنال من شرفهن وسمعتهن ومن الجامعة وتؤثر على مركزها محليًا ودوليًا.

وتابع “أن التصريحات غير المسئولة لهذين العضوين لا يمكن قبولها ، وغير صحيحة على الإطلاق ولا يمكن السكوت عليها.

واختتم “ليعلم الجميع أن في مصر قانون يحاسب ويخضع له الجميع ، وليعلم الذين تنفلت ألسنتهم بغير الحق، أننا لن نسكت على إهانة ابنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات ، وتلك مسئوليتنا وفقًا للقانون.

يذكر أن النائبين إلهامي عجينة، ويسري المغازي، كانا قد اقترحا إجراء كشف عذرية على الطالبات المتقدمات للالتحاق بالجامعات، من أجل القضاء على ظاهرة انتشار الزواج العرفي في مصر.