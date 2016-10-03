محسن وباسم يبدآن التأهيل .. ومتعب وهاني يكتفيان بالجيم في تدريبات الأهلي

بدأ مروان محسن، وباسم علي، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، البرنامج التأهيلي بالجري حول الملعب وذلك على هامش مران الفريق الجماعي والذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة.

ويعاني مروان محسن من آلام الحوض، فيما يعاني باسم علي من مزق في العضلة الخلفية.

بينما اكتفى محمد هاني وعماد متعب، بتدريبات في صالة الجيم تحت إشراف طارق عبد العزيز، أخصائي التأهيل، ثم واصلا متابعة مران الفريق من على دكة البدلاء.

ويعاني هاني من تورم الكاحل تعرض لها خلال مران الفريق أمس، فيما تغيب متعب عن المران بسبب نزلة برد شديدة.