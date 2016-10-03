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بالفيديو : وزير الخارجية البريطاني يفاجئ الجميع " يظن أفريقيا دولة " ...

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بالفيديو : وزير الخارجية البريطاني يفاجئ الجميع " يظن أفريقيا دولة " ... بالفيديو : وزير الخارجية البريطاني يفاجئ الجميع " يظن أفريقيا دولة " ...

وقع وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون في خطأ لا يغتفر، واصفا أفريقيا بالبلد، بدلا من القارة.

وقال جونسون خلال مؤتمر حزب «المحافظين» في برمنجهام: «على الرغم من جميع المشاكل، إلا أن متوسط الحياة في أفريقيا ازداد بشكل ملحوظ، لأن هذا البلد أصبح جزءا من النظام الاقتصادي العالمي».

وأشارت صحيفة «ميرور» إلى أن جونسون تابع بجدية، أن متوسط الحياة في إثيوبيا في عام 2000 كان عند عمر 47 عاما، أما الآن فيصل إلى 64 عاما، بينما كان في زامبيا 44 عاما وأصبح 60 عاما.

يذكر أن هذا المؤتمر هو أول مؤتمر للحزب يشارك به جونسون بعد أن شغل منصب وزير الخارجية.

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