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نادية مبروك : «ماسبيرو F.M» ستنطلق في ذكري العبور العظيم

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نادية مبروك : «ماسبيرو F.M» ستنطلق في ذكري العبور العظيم نادية مبروك : «ماسبيرو F.M» ستنطلق في ذكري العبور العظيم

نادية مبروك رئيس الإذاعة المصرية

كتبت – إنجي لطفي

صرحت الإذاعية نادية مبروك رئيس الإذاعة المصرية بأن إذاعة “ماسبيرو F.M” التي ستقوم ببث تراث الإذاعة من الأحاديث والبرامج والكنوز الإذاعية الاخرى، سوف تنطلق رسميًا يوم الخميس القادم السادس من أكتوبر.

وقالت رئيس الإذاعة إن انطلاق هذه الخدمة الجديدة يأتي تلبيه لرغبة كثير من المستمعين للاستماع الي الدُرر الإذاعية التي تزخر بها مكتبة الإذاعة.

هذا وكانت صفاء حجازي رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون قد وافقت علي اطلاق هذه الإذاعة الجديدة ووعدت بتقديم الدعم لها حتي تنجح في مهمتها وهي إذاعة تراث الإذاعة من الاحاديث والمسلسلات والحوارات والسهرات والحفلات والمواد النادرة التي لا يوجد مثيل لها في أي مكان آخر.

يذكر أن إذاعة ماسبيرو F.M سوف تبدأ إرسالها التجريبي يوم الأربعاء الموافق 5 أكتوبر، وستبدأ إرسالها الرسمي صبيحة يوم الخميس 6 أكتوبر من الساعة السابعة صباحًا وحتي الساعة الثالثة عصرًا على الموجة 91.5 F.M .

وكان قد سبق هذه الإذاعة انطلاق قناة ماسبيرو زمان فى يونيو الماضي.

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