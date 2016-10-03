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فحص 4740 طلب للحصول علي أراضي الشباب بالوادى الجديد‎

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فحص 4740 طلب للحصول علي أراضي الشباب بالوادى الجديد‎ فحص 4740 طلب للحصول علي أراضي الشباب بالوادى الجديد‎

اللواء محمود عشماوي – محافظ الوادي الجديد

صرح اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد، إن المحافظة تقوم حاليًا بفحص طلبات 4740 متقدمًا للحصول علي أراضي بمراكز المحافظة، كان قد تم الإعلان عنها لتوفير فرص عمل للشباب، ودعم مشاريع الاستثمار الزراعي، لافتًا إلي أنة سيتم الانتهاء منها خلال 10 أيام.

وأشار عشماوي، إلي أنة سيتم إجراء قرعة علنية علي من تنطبق عليهم الشروط بواقع 5 أفدنة لكل متقدم، وذلك فور الانتهاء من فحص كافة الطلبات.

واكد المحافظ، أن مساحات الأراضي التي سيتم توزيعها بالمراكز علي النحو التالى، 750 فدانًا بمركز الخارجة، و 1600 فدان بمركز الداخلة، و 250 فدانًا بمركز بلاط.

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