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محمد السويدى يعلن عن هيكلة جديدة لـ"دعم مصر" قبل تزكيته رئيسًا للائتلاف

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محمد السويدى يعلن عن هيكلة جديدة لـ"دعم مصر" قبل تزكيته رئيسًا للائتلاف محمد السويدى يعلن عن هيكلة جديدة لـ"دعم مصر" قبل تزكيته رئيسًا للائتلاف

>كتب محمد مجدى السيسى – هشام عبد الجليل – محمد صبحى

قال النائب محمد السويدى، إنه سيتم هيكلة ائتلاف دعم من جديد عقب إعلانه رئيساً للائتلاف، موضحاً: "سيتم اختيار نواب لرئيس الائتلاف، وأمين عام، وأمين عام مساعد، وسيتم إعلان التفاصيل عقب الاجتماع بالمكتب السياسى".

 

وأضاف "السويدى" فى تصريح لـ اليوم السابع" على هامش تواجده بالجمعية العمومية المنعقدة الآن لانتخاب أعضاء المكتب السياسى المستقلين بواقع 15 عضواً، إنه سيجتمع بالمكتب السياسى الجديد فور انتخابه، للاتفاق حول الأجندة التشريعية للائتلاف.

 

يشار إلى أنه من المقرر إعلان محمد السويدى رئيساً للائتلاف بالتزكية، بعد قليل.

 


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