ألمانيا ستقدم مساعدات جديدة للأردن بقيمة 272 مليون يورو خلال العام الحالى

أعلن وزير التخطيط الأردنى عماد نجيب الفاخورى الاثنين أن ألمانيا ستقدم مساعدات جديدة للأردن خلال العام الحالى بقيمة 272 مليون يورو، مؤكدا أنها "الأعلى فى تاريخ دعم ألمانيا للمملكة".

وقال الفاخورى فى بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه، أن "المانيا أقرت تقديم مساعدات جديدة للأردن بقيمة 272,7 مليون يورو لعام 2016 وذلك فى ظل العلاقات المتميزة التى تربط البلدين الصديقين".

وأوضح أن 146 مليون يورو سيكون على شكل منح و56,7 مليون يورو كدعم للمجتمعات الاردنية المستضيفة للاجئين السوريين وبناء المدارس وتزويد الطاقة والماء والصرف الصحى وبرامج اقتصادية و70 مليون يورو على شكل قروض مقدمة من بنك الاعمار الالمانى.

وأشار البيان إلى أن "المانيا أقرت المساعدات خلال مباحثات أردنية المانية حول التعاون التنموى للعام 2016 عقدت فى برلين الاسبوع الماضي".

وبحسب الفاخورى فان "المساعدات الالمانية للمملكة للعام 2016 تعد الأعلى فى تاريخ دعم المانيا للمملكة من حيث المبلغ الكلى وحجم المنح ومقارنة بإجمالى تلك المقدمة خلال السنوات الاربع الماضية كاملة حيث وصلت قيمة المساعدات خلال الفترة 2012-2015 إلى 395,45 مليون يورو".

وبحسب الأمم المتحدة استقبل الاردن نحو 630 الف لاجىء سورى مسجل منذ اندلاع النزاع السورى فى مارس 2011. لكن المملكة تقول انها تستضيف نحو 1,4 مليون سورى، يعيش 80% منهم خارج المخيمات، ويشكلون 20% من عدد السكان البالغ 7 ملايين نسمة.