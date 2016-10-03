القبض على عامل هارب من 10 سنوات حبسا و34 حكما قضائيا فى كفر الشيخ

تمكنت مباحث قسم أول كفر الشيخ، برئاسة المقدم أحمد سكران رئيس مباحث قسم أول كفر الشيخ، تحت إشراف اللواء سامح مسلم مدير أمن كفر الشيخ، واللواء أشرف ربيع مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد محمد عمار رئيس مباحث المديرية، من ضبط "ع. ش. ع." ٥٢ سنة عامل، ويقيم دائرة قسم أول كفر الشيخ مطلوب لتنفيذ حكمين قضائيين فى الجناية رقم ٢٨٤٥٨/ ٢٠١٢ مركز بلقاس، دقهلية، والمقيدة برقم ١٢٩٩/ ٢٠١٢ كلى شمال المنصورة "كسب غير مشروع، غيابى ١٠ سنوات، بجلسة ٢٤ فبراير ٢٠١٣"، والجناية رقم ٩٣٧٨/ ٢٠١٤ مركز بلقاس، دقهلية، والمقيدة برقم ٢١٥/ ٢٠١٤ كلى شمال المنصورة، استيلاء، غيابى بالسجن المؤبد، مطلوب التنفيذ عليه فى ٣٤ حكما قضائيا "٢١ جزئى، ١٣ مستأنف".

تحرر المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العام.