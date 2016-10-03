مدير أمن الغربية: أمنا موكب وزيرة الهجرة ولم تحدث أية انفجارات

أكد اللواء حسام الدين خليفة مدير أمن الغربية، أن طريق موكب السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، والدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، خلال زيارتهما بمحافظة الغربية، لم يشهد أى انفجار أو اشتعال النيران.

وأكد اللواء خليفة في تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أنه لم يحدث أى انفجار أو اشتعال، وقال "أنا موجود على رأس قوة التأمين فى موكب الوزيرة وسمعت أن بعض المواقع الإخبارية نشرت هذا الكلام، وهو عار تماما من الصحة".

وأكد مدير الأمن أن كل ما حدث هو ماس كهربائى بسيارة شاهين قديمة أثناء صيانتها، وبعيد تماما عن الموكب، مناشدا وسائل الإعلام بتحرى الدقة فى الأخبار التى قد تثير الرأى العام خاصة وإن كانت كاذبة.