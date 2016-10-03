أخبار عاجلة

فيديو| بكري للسيسي: تدخل في قضية وقف طباعة الأهرام واسجن النجار -
أحمد موسى: من يعارض حالة الطواري «إرهابي أو عميل» -
أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا» -
فيديو| الحسيني: يجب ضم إبراهيم عيسى إلى مجلس مكافحة الإرهاب -
الجفري: «مصير المنطقة يتعلق بمصر.. هي رأس الحربة» -
فيديو.. موسي: القرضاوي أفتى بتدمير الكنائس.. «حاسبوه مع موزة» -
نائب عن «الحركة الوطنية»: لازم نقتنع قبل ما نوافق على «تيران وصنافير» -
بكرى: رئيس مجلس «الأهرام» يرفض طبع الصحيفة لهذا السبب -
«الغرف التجارية»: وضع البلاد يقتضي جهدا أكبر من القطاع الخاص -
الزراعة: ضخ 25 طن أسماك بسعر 16 جنيهًا للكيلو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. سيدتي

بالفيديو: خطوات تنظيف ساعات اليد

Google+ Print

الإثنين 03-10-2016 13:57

يؤثّر ارتداء ساعة اليد المعدن المتواصل على ولمعانها، ممّا يتطلب العناية بها وتنظيفها باستمرار، عبر اتباع الخطوات الآتية:

* أنت بحاجة إلى:
| فرشاة أسنان.
| قطعة من القماش.
| ملمّع الزجاج.
| القليل من الخل الأبيض.

الطريقة:
1. يُنفض الغبار عن الساعة، بواسطة فرشاة أسنان قديمة. ثم، تُمسح أجزاء الساعة كافة، بقطعة من القماش.
2. بعدها، يُرشّ رذاذ ملمّع الزجاج على قطعة القماش، التي تُمسح جوانب الساعة بها.
3. تُغمس فرشاة الأسنان بالخلّ، وتفرك بواسطتها الساعة برفق.
4. تُجفّف أخيراً بقطعة القماش.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
بالفيديو والصور| هل ستتناول «العسل الأسود» الذي يُصنع في تلك المصانع بعد مشاهدة هذا الفيديو؟!!

بالفيديو والصور| هل ستتناول «العسل الأسود» الذي يُصنع في تلك المصانع بعد مشاهدة هذا الفيديو؟!!

بالفيديو- وكيل مجلس النواب: حالة الطوارئ لن تؤثر على حياة المواطنين

بالفيديو- وكيل مجلس النواب: حالة الطوارئ لن تؤثر على حياة المواطنين

بالفيديو- إخلاء التلاميذ من مدرسة بكاليفورنيا بعد إطلاق النار

بالفيديو- إخلاء التلاميذ من مدرسة بكاليفورنيا بعد إطلاق النار

بالفيديو- كبير الأطباء الشرعيين يكشف كيفية التعرف على مفجري الكنيستين

بالفيديو- كبير الأطباء الشرعيين يكشف كيفية التعرف على مفجري الكنيستين