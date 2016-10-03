بالفيديو: خطوات تنظيف ساعات اليد

يؤثّر ارتداء ساعة اليد المعدن المتواصل على ولمعانها، ممّا يتطلب العناية بها وتنظيفها باستمرار، عبر اتباع الخطوات الآتية:

* أنت بحاجة إلى:

| فرشاة أسنان.

| قطعة من القماش.

| ملمّع الزجاج.

| القليل من الخل الأبيض.

الطريقة:

1. يُنفض الغبار عن الساعة، بواسطة فرشاة أسنان قديمة. ثم، تُمسح أجزاء الساعة كافة، بقطعة من القماش.

2. بعدها، يُرشّ رذاذ ملمّع الزجاج على قطعة القماش، التي تُمسح جوانب الساعة بها.

3. تُغمس فرشاة الأسنان بالخلّ، وتفرك بواسطتها الساعة برفق.

4. تُجفّف أخيراً بقطعة القماش.