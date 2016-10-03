ساريناي ساريكايا سعيدة بـ باربارا بالفين بديلة حبيبها كرم بورسين

بروح رياضية جميلة رحبت الممثلة التركية ساريناي ساريكايا الشهيرة بنسيم (25 عاماً) بشريكتها الجديدة في حملة ماركة (مافي- mavi) التركية للجينز الإعلانية الجديدة- عارضة الأزياء العالمية باربارا بالفين (22 عاماً) التي حلت بديلة لحبيبها الممثل كرم بورسين الشهير بكرم في المسلسل الشبابي الرومانسي "ما وراء الشمس" الذي يعرض موسمه الثاني على قناة mbc4 .

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وصورت ساريناي ساريكايا أول فيلم إعلاني يجمعها بباربارا بالفين بأجواء سادتها السعادة والمرح،وأثنت ساريناي ساريكايا في مؤتمراتها ولقاءاتها الصحفية بشريكتها الجديدة قائلة: "باربارا فتاة رائعة من الداخل ،وقد استمتعنا كثيراً بالعمل سوياً،ومع أني أرى أن وجود فتاتين مجنونتين في موقع تصوير واحد مميز جداً، إلا أني فوجئت بأن كل شيء في موقع التصوير والعمل كان جميلاً جداً،وأنا سعيدة بالعمل معها،وبنجاح ظهورنا المشترك بفيلم إعلاني واحد".

وهذا ثاني تعاون مشترك لباربارا بالفين مع نجوم الدراما التركية،فقد سبق وشاركت الممثل التركي كيفانش تاتليتوغ حملة إعلامية تلفزيونية وفوتغرافية لنفس الماركة،ونجاح باربارا المميز مع كيفانش وقتئذ نتج عنه ارتفاعاً ملحوظاً في مبيعات النسخة النسائية جعلت شركة مافي تختارها شريكة لوجهها الإعلامي الممثلة ساريناي ساريكايا في الحملة الترويجية للمجموعة النسائية الجديدة بديلة للممثل كرم بورسين الشهير بكرم الذي انتهى عقده دون أن يجدد.

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