6 ديسمبر.. الحكم على متهمين بقضية «رشوة الزراعة الكبرى»

حجزت محكمة جنايات جنوب الجيزة، المنعقدة بزينهم، اليوم الاثنين، النطق بالحكم في إعادة محاكمة متهمين من مسؤولي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، في القضية المعروفة بـ«رشوة الزراعة الكبرى» لجلسة 6 ديسمبر المقبل.

تنعقد الجلسة برئاسة المستشار جمال علي عبد اللاه، وعضوية المستشارين هاني عبد الحليم وأحمد عزيز الفقي وسكرتارية أيمن محمود وصلاح مصطفي.

يذكر أن محكمة جنايات الجيزة، قضت بعاقبة “إبراهيم شكري” مالك الشركة المصرية لتكنولوجيا الطاقة البديلة بالسجن 3 سنوات غيابيًا وتغريمه ألف جنيه، والمشدد غيابيا 5 سنوات على “محمد عايد” وتغريمه ألفي جنيه.

وأحالت النيابة 13 متهمًا في قضية الرشوة الكبرى، المتهم فيها عدد من المسئولين بالإدارة المركزية للملكية والتصرف التابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة إلى محكمة الجنايات بتهمة تزوير كشوف حصر أراضي الدولة لصالح مواطنين مقابل مبالغ مالية كبيرة.