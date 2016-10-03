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Kim Kardashian تتعرض للسطو تحت تهديد السلاح

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الإثنين 03-10-2016 14:04

تعرضت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان Kim Kardashian فجر اليوم لعملية سطو تحت تهديد السلاح في غرفتها بأحد فنادق العاصمة الفرنسية باريس.
وأكدت المتحدثة الرسمية باسم النجمة البالغة من العمر 34 عاماً، إينا تريشيوكاس، أنّ النجمة تعرضت للسرقة، وقالت :"تعرضت لصدمة لكن لم يمسّها أيّ سوء جراء الحادث الذي أقدم عليه ملثمان مسلحان يرتديان ملابس ضباط شرطة".
وذكرت الشرطة الفرنسية أن اللّصين أخذا مجوهرات تبلغ قيمتها عدة ملايين الدولارات.
إثر ذلك، أقدم كايني ويست Kanye West، زوج النجمة، على إيقاف حفله الغنائي في مهرجان ميدوز في مدينة نيويورك بشكل مفاجىء، وقال لجمهوره إنه مضطر للمغادرة بسبب "طارئ عائلي".
يذكر أن كيم كارداشيان كانت موجودة في العاصمة الفرنسية لحضور أسبوع الموضة في باريس مع والدتها كريس جينر وأختها كيندال جينر.

 

 

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