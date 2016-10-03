احلام تهدي الفانز "iphone 7" وتقول عن بلقيس "متبلقسة فيها"

تبدو الفنانة أحلام في أفضل أحوالها في هذه الأيام على مواقع التواصل الإجتماعي، وهذا الأمر يبدو واضحاً من خلال التغريدات التي أطلقتها خلال اليومين الاخيرين.

فلقد وعدت أحلام "الفانز" الذين تسميهم "حلوميين" بهدية "iphone 7" لكل من يطرح كل أغنيات ألبومها الجديد "يلازمني خيالك"على "تويتر" ثم يجري "سبسكرايب" على قناتها على يوتيوب، حيث غردت" ريتويت مني لأي شخص ينزل اغنية من أغاني البومي عتويتر ويعمل سبسكرايب على قناتي و iphone 7 للي ينزلهم كلهم".

أحلام التي احتفلت قبل يومين بخطوبة شقيقتها ريم على محمد الهاجري، عايدت أيضاً الفنانة ديانا حداد بمناسبة عيد ميلادها وقالت "صباح الخير أختي الغالية"، كما تبادلت تغرديات الغزل مع الفنانة بلقيس التي كتبت لها "أحبها ومتبلقسة فيها"، فردت بلقيس "وأنا بعد أحبك يا غاليتنا الجميلة".

يشار إلى أن الفنانة بلقيس كانت قد تحدثت قبل عدة أيام عن علاقتها بالفنانتين أحلام ونوال الكويتية واحترامها لهما، وقالت إن ثناءهما لها هو بمثابة تقدير لها ويدفعها لتقديم الأفضل، كما أشارت إلى أنها لا تستطيع أن تكون منافسة لهما بل هي لاتزال تتعلم منهما، ووصفت أحلام بالإنسانة الطيبة والواقعية، لكن المحيطين بها يسببون لها الكثير من الصراعات، موضحة أن علاقتها بأحلام مثالية لأبعد حد، وأنها كانت سعيدة عندما باركت لها بمناسبة عرسها".