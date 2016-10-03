بالصور: هكذا أشعلت علا غانم غيرة شقيقاتها منها!!

أشعلت النجمة علا غانم نار الغيرة بين شقيقاتها داخل أحداث مسلسل "السبع بنات" بعدما أطلقت أول بوستر للمسلسل المنتظر عرضه منتصف نوفمبر القادم، وكالعادة توسطت علا البوستر وتم توزيع بقية نجمات العمل على يمينها ويسارها، وهو ما تسبب بأزمة عند المنتج ممدوح شاهين، الذي اضطر للتأكيد بأن ما نشرته غانم غير "رسمي" وأن البوستر الجديد سيراعي "مكانة" كل نجمات العمل.

مسلسل "السبع بنات" يضم النجمات إيمان العاصي وريم البارودي وفريال يوسف وتارا عماد وميريهان حسين ودنيا المصري، مع النجمة علا غانم وتردد بالبداية أنه بطولة مشتركة بين الثلاثي علا وريم والعاصي، وأنهن سيظهرن في البوستر الرئيسي بأوضاع وأحجام متساوية، ولكن علا سربت البوستر المقترح وتم توزيعه وكأنه البوستر الرسمي للعمل فبدت وكأنها البطلة المطلقة، وبقية النجمات ممثلات مساعدات، وهو ما تسبب بمشكلة كبيرة تدخل المنتج لحلها سريعاً بتقديم وعد بإعداد بوستر جديد يحفظ مكانة الثلاثي الكبير، طالباً من فريق عمل المسلسل التفرغ للانتهاء من تصوير بقية المشاهد حتى يتمكن من عرضه بالموعد المحدد.

يذكر أن أحداث المسلسل تدور حول سبع بنات أشقاء ووالدهن الفنان أحمد فؤاد سليم، متزوج من سيدة قوية تحب المال تجسدها الفنانة عبير منير ولديها ابنة وحيدة منه ، ثم يتوفى والد البنات، وتبدأ الصراعات بين الشقيقات، وكل منهن تريد أن تعيش حياتها بمفردها، خصوصاً الابنة الكبرى "كاميليا" التي تجسدها الفنانة علا غانم، فيما تأخذ عبير منير ابنتها وتعيش في منطقة أخرى، وتحدث مشاحنات كثيرة بين جميع أفراد العائلة، وهو من تأليف أحمد صبحي، وإنتاج ممدوح شاهين، وإخراج محمد النقلي.