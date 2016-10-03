في ألبوم "نجوم الفن" طلال سلامة يقول للمغيص "أعتذرلك" واسم برهان يسقط

جدة: رامي أمين

طرحت شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات مؤخراً ألبوم منوعات جديد يحمل اسم "نجوم الفن2016" ضم 11 أغنية جميعها من كلمات الشاعر الأمير خالد بن سعود الكبير. وكان نصيب الفنان طلال سلامة منها أربعة أغنيات، هي "أعتذر لك" من ألحان الفنان محمد المغيص، و"يجاملني" لحن علي العمير وتوزيع مصطفى عبد النبي، و"يا كاتم السر" لحن خالد عبد الكريم وتوزيع أمير عبد المجيد، و"حصل خير" لحن نبيل الغانم وتوزيع عمرو عبد العزيز، وكان يفترض أن تكون ضمن الألبوم الأخير لطلال أغنية "سكر جنابك" والذي طرحها نهاية العام الماضي، إلّا أن الفنان أجّل طرحها لتكون منفردة. وأغنيتان يعود بهما الفنان محمد عمر بعد طول غياب وهما "لا تسافر" لحن علي العمير توزيع مصطفى عبد النبي، و"لو على بالك طريت" لحن الفنان محمد عمر نفسه وتوزيع مصطفى عبد النبي، وثلاثة أغنيات للفنانة سعاد الربيعي، وهي " يا راحلين، يا رخيم الصوت، أهاتك" وجميعها من ألحان إبراهيم الدخيل، و توزيع محمد القريتلي، وأغنية "يا زين وينك" للفنان حسين قريش وألحان إبراهيم الدخيل وتوزيع عارف عامر، وأغنية "دخيل" للفنان الشاب برهان وألحان محمد المغيص وتوزيع مصطفى عبد النبي.

والغريب في الأمر أن أغنية "دخيلك" التي غنّاها برهان لم تنسب له بل نسبت لأسم الفنان حسين قريش، وهذا الخطأ من "روتانا" يدعو إلى الاستغراب والتساؤل إن كان سيتم تصحيحه وإعادة الحق لمطرب شاب انتظر طويلا طرح هذه الأغنية باسمه.

كما ظلت أغنية "أعتذر لك" حبيسة الأدراج طيلة 3 سنوات ليطلق سراحها في هذا الألبوم وتحقق بذلك انتشاراً واصداءً واسعة عند الجمهور المتعطش للأغنية الطربية، تلك الأغنية التي شدا بها الفنان طلال سلامة في الألبوم بإحساس منقطع النظير، وصاغ وزن لحنها الموسيقي الشجي المفعم بالأجواء الطربية الموسيقار محمد المغيص، ومثل هذه الأعمال "المكبلهة" يستبعد أن تذوب في موجة الأغنية السريعة ذات النفس القصير، لا سيما أن ألحان المغيص تعرف بالسهل الممتنع، ويتضح ذلك جلياً في الأعمال التي جمعته بالفنان الراحل طلال مداح، لعل أشهرها أغنيات "يا حول، في خاطري شيء، يا شوق، وكلميني وبالحكي"، وأغنية "لا تبخلين" للفنان د. عبادي الجوهر.