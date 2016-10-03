الممثلة سهى قيقانو تنتقد التونسية ليلى بن خليفة: "العما شو لقلاقة"

عبر سلسلة تغريدات، وبالرغم من إعجابها الكبير بمسلسل "أمير الليل" وبطل العمل الفنان رامي عياش، إلا أن هذا الأمر لم يمنع الممثلة سهى قيانو من توجيه سلسلة انتقادات لاذعة للعارضة التونسية ليلى بن خليفة التي تشارك في هذا المسلسل.

ومن بين ما كتبته سهى قيقانو، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، متوجهة من خلاله إلى ليلى بن خليفة من دون ان تسميها" العما شو لقلاقة باللبناني المكسر. امير الليل"، كتبت في تغريدة ثانية "ما بدن يفهوا انو جمال الوجه والقوام والجاذبية أوقات بيتبعا دم ولا أثقل من هيك بالدنيي. التمثيل كريزما وبس"، علماً أن ليلى بن خليفة، تعرضت لانتقادات واسعة من الحلقة الأولى لعرض مسلسل "أمير الليل" بسبب عدم إتقانها للهجة اللبنانية.

يشار إلى أن مسلسل "أمير الليل" (بطولة رامي عياش وداليدا خليل وبيتر سمعان وميس حمدان وبياريت قطريب) ومسلسل "مثل القمر- 2" (بطولة وسام صليبا وستيفاني صليبا) يتعرضان لهجوم عنيف على مواقع التواصل الإجتماعي ويوصفان بالعملين الفاشلين جداً .